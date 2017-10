Taxa de solidaritate reapare in discursul pliticienilor, desi in urma cu trei luni premierul, acelasi care este inca in functie, declara ca a fost trecuta la "discutate si uitate" pentru ca "deranjul era prea mare". Dincolo de opiniile specialistilor, care infirma utilitatea unei astfel de taxe, am identificat cel putin 10 motive pentru care societatea (cea formata din firme corecte si angajati productivi) respinge aceasta initiative.