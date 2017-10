Investitorii straini din Romania spun ca, in ultimii doi ani, mediul de afaceri s-a deteriorat, povara fiscala a crescut, iar evolutiile recente le-au diminuat increderea in piata romaneasca. Conform celui mai recent studiu al Consiliul Investitorilor Straini (FIC), care stabileste Indicele perceptiei despre mediul de afaceri, 9 din 10 oameni de afaceri spun ca schimbarile legislative le afecteaza planurile de afaceri. In urma cu doi ani, doar un investitor din patru avea aceasta opinie.

Din studiul publicat in septembrie reiese ca peste 60% dintre respondenti se asteapta ca veniturile si afacerile lor sa creasca in urmatorul an. Pe de alta parte, insa, se remarca o deteriorare semnificativa a perceptiei investitorilor straini privind mediul de afaceri din Romania, in special in privinta predictibilitatii cadrului legislativ si a stabilitatii fiscale si de reglementare.

Dintre participantii la sondaj, 65% considera ca povara fiscala a crescut in ultima perioada, spre deosebire de 35% in 2015, iar 75% spun ca mediul de afaceri din Romania s-a deteriorat recent.

Totodata, in perioada analizata a crescut semnificativ numarul membrilor FIC care spun ca infrastructura, birocratia sau accesul la forta de munca le pun probleme din ce in ce mai mari. 42% sunt de parere ca Romania pierde din competitivitate din cauza pietei muncii, spre deosebire de numai 6% in 2015. Acesta este indicatorul care s-a deteriorat cel mai mult in ultimii doi ani.

Vestea buna: avem crestere economica; vestea proasta: nu e sustenabila

In acelasi timp, 90% dintre respondenti spun ca infrastructura si birocratia au un impact negativ asupra competitivitatii lor, aceasta fiind o cifra ingrijoratoare.

“Vestea buna: cresterea economica se vede in activitatea companiilor care in continuare se asteapta la o crestere a veniturilor, a activitatii lor economice si isi propun sa creeze locuri de munca. Vestea proasta: aceasta crestere economica nu pare sustenabila pe termen mediu si lung. Lipsa investitiilor in infrastructura, cresterea deficitului de forta de munca, incertitudinea privind politicile fiscale si de reglementare precum si sentimentul deteriorarii mediului de afaceri vor conduce la reducerea investitiilor private, locale sau straine si implicit ducand la incetinirea cresterii si la o economie ce va opera sub potential”, se arata in comunicatul FIC.

Conform datelor BNR, investitiile straine directe (ISD) s-au ridicat, in primele opt luni din 2017, la 2,52 miliarde de euro, in scadere cu 600 de milioane de euro fata de perioada similara a anului trecut.

“Este inca prematur sa interpretam aceasta scadere ca o diminuare a increderii investitorilor straini in economia romaneasca, intrucat decizia unei investitii presupune o perioada de analiza de aproximativ doi ani. Dar unele masuri recente au ridicat semne de intrebare investitorilor straini prezenti in Romania, asa cum se vede din analiza FIC si implicit, e posibil sa-i fi intimidat pe cei care planuiau sa faca investitii in viitor. Avand in vedere aceste rezultate, consideram ca autoritatile ar trebui sa adopte politici coerente de atragere a investitiilor straine directe”, se mentioneaza in comunicat.

Oficialii folosesc informatii inselatoare pentru a defaima anumite industrii

Totodata, schimbarile constante ale politicilor fiscale prin masuri anuntate public, la care ulterior se renunta, au un efect negativ puternic asupra increderii investitorilor. In acelasi timp, ingrijorarile, de perceptie sau reale privind statul de drept in Romania au acelasi efect negativ asupra increderii. Nu in ultimul rand, discursurile publice care instiga capitalul strain impotriva celui local sau companiile mari impotriva celor mici contribuie la diminuarea increderii si la cresterea incertitudinii. La fel de ingrijoratoare sunt situatiile, tot mai frecvente, in care oficialii folosesc informatii inselatoare sau false pentru a defaima anumite industrii sau sectoare economice.

“FIC considera ca autoritatile si partidele politice pot face pasi rapizi pentru a corecta aceste sentimente de neincredere printr-un dialog constructiv cu comunitatea de afaceri. In definitiv, toata lumea impartaseste acelasi obiectiv al cresterii economice si al bunastarii generale”, se subliniaza in comunicat.

Companiile din cadrul FIC reprezinta un segment important din investitiile straine directe in Romania, cumuland impreuna mai mult de 180.000 de angajati si o cifra de afaceri totala ce reprezinta aproximativ 25% din PIB-ul Romaniei.