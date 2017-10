Atitudine fara precedent: Comisia Europeana spune lucrurilor pe nume: Guvernul Romaniei vrea sa mute contributiile sociale de la angajator integral la angajat pentru a atenua impactul Legii salarizarii unitare, Ministerul Finantelor incalca regulile asumate prin Pactul fiscal si refuza sa ia masurile necesare pentru a reduce deficitul structural, iar masura privind plata defalcata a TVA are nevoie de aprobarea ex-ante a Comisiei Europene, in timp ce ministrul roman al Finantelor spune ca forul european “nu are informatii corecte cu privire la aceasta masura”.

Toate aceste precizari sunt cuprinse in Raportul Comisiei privind procedura de deviere semnificativa (SDP) pentru Romania, lansata in primavara acestui an din cauza abaterii semnificative de la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) in 2016.

“Autoritatile romane intentioneaza sa mute integral contributiile sociale de la angajator la angajat pentru a amortiza impactul Legii salarizarii unitare. Intentia este de a creste contributiile sociale platite de angajat din salariul brut. Guvernul vrea sa acompanieze aceasta mutare cu reducerea contributiilor totale, de la 22,75% la angajator si 16,5% la angajat, la un total de 36% pentru angajat si sa reduca impozitul pe venit de la 16% la 10%. Totodata, guvernul cauta o solutie legala prin care sa se asigure ca angajatorii din sectorul privat vor majora salariul brut al angajatilor, astfel incat salariul net al acestora sa nu fie efectat de mutarea contributiilor”, se mentioneaza in Raport.

Autoritatile romane sfideaza recomandarile CE

Mai mult, Comisia noteaza faptul ca autoritatile romane nu intentioneaza sa actioneze potrivit recomandarilor Consiliului European pentru reducerea deficitului structural.

“Ministrul Finantelor a confirmat ca obiectivul pentru 2017 ramane un deficit bugetar nominal de 3% din PIB, in timp ce o ajustare structurala in 2017 nu reprezinta o prioritate. Rectificarea bugetului, adoptata de guvern la mijlocul lunii septembrie 2017, mentine tinta de deficit la 2,96% din PIB, in timp ce proiectia macroeconomica s-a imbunatatit. Aceasta cifra indica o deteriorare a deficitului structural in comparatie cu cel prevazut in bugetul initial din 2017, care planificase deja o orientare fiscala expansionista. Ministrul Finantele a sustinut ca recomandarea SDP a venit la tarziu in cursul anului, lasand un spatiu limitat de manevra aplicarii ajustarii structurale recomandate. Rectificarea bugetara recenta ridica, de asemenea, ingrijorari cu privire la calitatea finantelor publice”, se mai arata in Raport.

In plus, Comisia anunta ca ministrul Finantele a stabilit doua obiective pentru anul 2018: obiectivul principal al mentinerii unui deficit global de 3% din PIB si, ca obiectiv secundar, reducerea deficitului structural cu 0,5% din PIB. Insa institutia a observat ca, avand in vedere decalajul pozitiv si din ce in ce mai mare al productiei, mentinerea deficitul nominal de 3% din PIB in 2018 ar insemna o deteriorare a pozitiei structurale.

In ceea ce priveste structura bugetara, Romania a adoptat politici care sporesc consumul pe termen scurt (reduceri de impozite indirecte, cresteri ale salariile din sectorul public) si care sunt dificil de inversat, mai degraba decat politici care sa vizeze stimularea pe termen lung a cresterii economica (cum ar fi imbunatatirea absorbtiei fondurilor UE sau cresterea calitatii investitii publice).

Conform previziunilor Comisiei, daca actualele politici raman neschimbate, deficitul global ar urma sa creasca in 2018, la un nivel substantial mai mare de 3% din PIB, determinat de cresteri semnificative ale salariilor publice.

Misa spune ca CE nu are informatii exacte cu privire la split TVA

In privinta platii defalcate a TVA, Comisia a transmis ca o astfel de situatie poate necesita o derogare prealabila de la Directiva privind TVA. Insa Ministerul de Finante a contestat necesitatea unei derogari si a sustinut ca Comisia nu are informatii exacte despre aceasta masura.

Pe de alta parte, Banca Nationala a Romaniei a confirmat politica fiscala prociclica, acest lucru intarind preocuparile Comisiei cu privire la actualul mix de politici.

“Romania inregistreaza o crestere economica importanta, acesta fiind momentul ideal pentru a reconstrui reserve fiscale pentru momentul in care cresterea va incetini. Cu toate acestea, pozitia fiscala a Romaniei a fost extrem de expansionista si, din aceasta perspectiva, politica fiscala a Romaniei pare imprudenta”, se mai arata in Raport.

Documentul CE a fost redactat pe baza raspunsurilor transmise de Guvernul Romaniei la solicitarea Consiliului European, adresata Romaniei in aceasta vara, de a lua masuri pentru reducerea deficitului structural care a crescut ingrijorator in ultimii ani (de la sub 1% din PIB in 2015 la 2,5% in 2016 si perspectiva de inrautatire). Totodata, Comisia a derulat o misiune de evaluare in Romania, in perioada 26 – 27 septembrie 2017.