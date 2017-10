Ministerul Finantelor Publice (MFP) anunta, in premiera, prin intermediul unui document oficial, modificarile fiscale pe care Guvernul le are in vedere. Este vorba de reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% si de mutarea contributiilor de la angajator la angajat. Ministerul mentioneaza clar care sunt categoriile de venituri care vor beneficia de aceasta masura, ce contributii sociale vor plati cei cu activitati independente, drepturi de autor sau alte forme contractuale de acest gen, dar aduce o serie de schimbari si in regimul microintreprinderilor.

Proiectul de Ordonanta care prevede toate aceste modificari a fost citit in prima lectura in sedinta de Guvern de joi.

Astefel, potrivit textului ordonantei, impozitul pe venit se reduce de la 16% la 10% pentru urmatoarele categorii de persoane/venituri: salariati, pensionari, persoane fizice autorizate, drepturi de autor si cabinete individuale (ex. avocati, medici, notari), chirii, dobanzi, arenda, premii, activitati agricole, investitii si venituri din alte surse.

In plus, persoanele cu salariul minim pe economie, care nu au persoane in intretinere, vor beneficia de o deducere personala in crestere de la 300 de lei la 510 lei. Totodata, pentru fiecare persoana aflata in intretinere, deducerea creste de la 100 lei la 160 lei.

Ce contributii platesc cei cu activitati independente?

Pe de alta parte, veniturile acestora vor fi diminuate dupa mutarea contributiilor de la anjajator la angajat.

“Aceasta ordonanta aduce noutati importante si in ceea ce priveste reducerea contributiilor sociale si trecerea acestora de la angajatori la angajati. Nivelul contributiilor scade cu 2 puncte procentuale, astfel ca din totalul de 39,25% contributii platite la un salariu brut, se vor plati 37,25%. Din totalul de 22,75% contributii datorate de angajator, 20 de puncte se transfera catre salariat. In total, din salariul brut, 35% vor fi contributii retinute de angajator in numele salariatului iar contributiile ramase in sarcina angajatorului, respectiv 2,75% (dupa transferul de 20 puncte la salariat), scad la 2,25% si vor acoperi riscurile de somaj, accidente de munca, concediu medical, creante salariale. Acestea din urma vor fi cuprinse intr-o singura contributie, care se va numi contributie asiguratorie pentru munca”, se mentioneaza intr-un comunicat al Ministerului.

O precizare importanta este cea cu privire la veniturile romanilor care desfasoara activitati independente (medicii, avocatii, notarii, jurnalistii, scriitorii, artistii etc.): acestia nu vor mai plati contributii sociale raportate la sumele obtinute din aceste activitati, acestea urmand sa se calculeze la nivelul salariului minim pe economie.

“Totodata, mentionam ca scad contributiile pentru conditiile la pensie pentru conditii deosebite sau speciale de munca: CAS pentru conditii deosebite de munca scade de la 31,3% la 29% (-2,3pp); CAS pentru conditii speciale de munca scade de la 36,3% la 33% (-3,3 pp)”, se subliniaza in documentul citat.

Ministerul sustine ca mutarea contributiilor are si avataje, avand in vedere ca numarul de contributii platite in prezent de salariat si angajator se reduce de la 9 la 3: contributia pentru pensie (CAS) – platita pentru salariat, contributia pentru sanatate (CASS) – platita pentru salariat si contributia asiguratoare pentru munca – suportata de angajator (initial denumita taxa de solidaritate-n.r.).

Mai multe firme incluse in categoria microintreprinderi

In cazul firmelor, Guvernul anunta majorarea plafonului pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor, de la 500.000 de euro la 1 milion euro, si includerea in acest sistem de impozitare a tuturor contribuabililor care desfasoara activitati exceptate in prezent.

De asemenea, se are in vedere transpunerea Directivei UE 1164/2016 privind externalizarea profiturilor prin: limitarea deductibilitatii dobanzilor; introducerea impozitarii la iesire, masura care previne erodarea bazei impozabile in cazul unui transfer de active in afara Romaniei; introducerea regulii antiabuz ce va permite autoritatilor romane sa refuze contribuabililor beneficiile fiscale obtinute din aranjamente abuzive si introducerea normelor privind societatile straine controlate (SSC) ce au ca scop impiedicarea evitarii platii impozitelor prin devierea veniturilor catre filiale din paradisuri fiscale.

In plus, se intentioneaza extinderea confiscarii si asupra mijlocului de transport pentru cei ce fac evaziune omercializand produse accizabile nemarcate - alcool si produse din tutun.

Totodata se clarifica faptul ca sanctionarea unui agent economic cu refuzul dreptului de deducere a TVA este posibila doar daca exista probe ca acesta avea informatii certe despre activitatea firmelor evazioniste cu care a intrat in relatii comerciale.

