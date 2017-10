Cine castiga si cine pierde din modificarile fiscale anuntate de Guvern? Castiga unii angajati, insa foarte putin! Angajatorii nu castiga si nici macar statul! Din contra, se pierde foarte mult din cauza volumului urias de munca ce vine la pachet cu aceste schimbari, respectiv renegocierea contractelor, acte aditionale, shimbarea sistemelor informatice, sustine Alex Milcev, directorul Departamentului de Asistenta Fiscala si Juridica din cadrul EY Romania. El a identificat, insa, in cadrul emisiunii Profesionistii in Banking, un perdant cert: angajatul din IT.

Ministerul Finantelor a anuntat reducera impozitului pe toate veniturile populatiei de la 16% la 10%, cresterea unor deduceri pentru cei cu salariul minim pe economie, si mutarea contributiilor de la angajator la angajat, aproape integral. Ce presupune aceste schimbari pentru venitul net al unei persoane?

“La un salariu mediu, este posibil ca din acest nou sistem angajatul sa castige, dar foarte putin - jumatate de punct procentual sau un procent. Intrebarea este: daca nu se castiga mare lucru, de ce se face toata aceasta schimbare?”

Mai mult, el atrage atentia asupra faptului ca aceste schimbari presupun modificari contabile, renegocieri de contracte, acte aditionale. “Si aceasta operatiune, pentru aproape 5 milioane de angajati, va trebui sa se desfasoare intre Craciun si Revelion. De ce facem acest exercitiu voluminos si important? Nu castiga nici statul, nici firmele, iar unii angajati castiga mai putin decat sa merite efortul de a renegocia, iar apoi sa stea cu emotii pana la primul salariu sa vada daca primesc mai multi bani sau mai putin. Este o stare de incertitudine cu un castig neclar pentru cineva”, a mai spus Milcev.

Ce este clar este ca programatorii, cei care lucreaza in IT, care in prezent beneficiaza, in anumite conditii, de scutire de la impozitul pe venit, vor pierde dupa adoptarea schimbarilor anuntate. “Sunt multi, mii sau chiar zeci de mii de persoane care au beneficiat de facilitati ca sa nu plece din tara. Ei foarte clar o sa piarda din aceasta modificare: contributiile sociale cresc, dar reducerea de impozit nu reprezinta un beneficiu pentru ei. Deci netul scade cu 4-5%, in functie de venituri”, a mai spus Milcev.

Totodata, el atrage atentia asupra faptului ca reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% presupune un efort bugetar considerabil, care nu se stie cum va fi compensat.

