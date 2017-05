S-au intalnit la masterat, unde amandoi studiau resurse umane, si au hotarat ca impreuna pot sa puna bazele unui business in acest domeniu. Marius Barbu (31) si Mihai Bajan (32), fondatorii Global Test Consultants , companie partenera Profiles International, considera HR-ul un domeniu deloc usor si stiu ca succesul unei companii sta in calitatea resursei umane. Astfel, prin serviciile lor iau de pe umerii organizatiilor povara unei recrutari gresite si se asigura ca angajatii cu potential au un plan de dezvoltare bine pus la punct.

Ideea unei firme proprii le-a intrat in cap celor doi tineri inca din 2010, moment in care amandoi se declarau "interesati de zona antreprenoriala, pasionati de cercetare organziationala si de psihometrie (ramura a psihologiei care se ocupa cu masurarea si cuantificarea fenomenelor psihice, precum cunostinte, aptitudini, atitudini, trasaturi de personalitate, dar si aspecte educationale. Aceasta are ca scop principal constructia si validarea instrumentelor de masurare cum sunt chestionarele, testele si inventarele de personalitate)".

"La sfarsitul lui 2012 am intrat intr-un program european operational de dezvoltare a resurselor umane, ideea proiectului fiind cea de promovare a culturii antreprenoriale, iar finalitatea acestuia a fost antreprenoriatul in zona de resurse umane si astfel ne-am lansat noi. Prima idee a plecat de la faptul ca vedeam multi tineri orientati gresit in cariera si am zis ca in urma unei testari (IQ, personalitate, vocatie, abilitati) te poti orienta potrivit in cariera, si asta chiar din gimanziu (clasa 8) sau liceu. Vedem, de asemenea, la targurile de joburi multi oameni care aplica fara sa aiba un scop anume, nu cauta o anumita pozitie. Bunaoara, recruterii au aceasta experienta empirica, atunci cand perie putin CV-urile candidatilor, trei sferturi din acestea sunt nepotrivite pentru criteriile rolului la care au aplicat persoanele respective. Noi credeam atunci ca aceste gap-uri s-au creat tocmai din neorientarea potrivita in cariera", isi aminteste Marius Barbu.

Astfel, in 2013 aparea firma Global Test Consultants (GTC), infiintata de cei doi, tocmai din dorinta de a acoperi nevoile mentionate mai sus, specializata in zona de testare/psihometrie si evaluare comportamentala.

"La prima vedere, domeniul resurse umane pare a fi unul destul de simplu, iar multi angajati sau manageri il desconsidera in unele momente. Noua acest domeniu ne-a oferit un frame-work in care avem acces la diferite industrii, proiecte care au aplicabilitate atat la nivel entry (ex. programe de management trainee) cat si de top (ex. assessment & development center) si, nu in ultimul rand, ne-a dat sansa sa acoperim si zona de consultanta cand suntem implicati in procese de restructurea sau reorganizare", a explicat Mihai Bajan.

O sansa de neratat

In 2016 celor doi antreprenori li s-a oferit o sansa pe care nu aveau cum sa o rateze, si anume aceea de a intra in parteneriat cu compania americana de servicii de evaluare a resurselor umane, Profiles International.

Compania era prezenta in Romania inca din anul 2003, insa in 2016, dupa cateva luni in care au iesit de pe piata, americanii au decis sa se asocieze cu alt partener, iar cei de la Global Test Consultants au fost alesi ca parteneri regionali.

Astfel, compania romaneasca GTC a avut de castigat din aceasta afiliere un portofoliu important de clienti, o baza de date cu peste 400.000 de evaluari efectuate in diferite proiecte si intreaga sustinere a americanilor.

"Am preluat metodologia la inceputul lui octombrie 2016, iar asocierea cu un nume important din domeniu ne-a adus un portofoliu important de clienti (...) Mentinem aceleasi valori si idei inradacinte la inceputul GTC, in schimb ne-am dezvoltat metodologiile pe care le folosim in procesele noastre de consultanta si modul de implementare, incercand sa ne concentram pe experienta candidatului, dar si pe optimizarea proceselor in sine", a explicat

Cel mai des companiile din Romanai solicita servicii de resurse umane atunci cand deruleaza procese de recrutare sau cand vor sa investeasca in dezvoltarea profesionala a oamenilor.

"Companiile au inteles cat de important este o recrutare si selectie potrivita (chiar si atunci cand ai probleme de atragere a candidatilor nu-ti permiti sa nu ai o selectie riguroasa) si cat de important este sa iti dezvolti angajatii atat vertical cat si orizontal, ce castiguri aduce acest lucru, si, din celalalt punct de vedere, ce costuri ne creeaza fluctuatia de personal, recrutarea gresita, neidenificarea corecta a celui mai bun si potrivit candidat sau pierderea persoanelor care sunt perceputi ca fiind key people in organizatie. Companiile au ajuns sa constientizeze ca nu-si mai permit sa recruteze gresit si sa nu investeasca in oamenii pe care ii au (manageri, key people, specialisti)", spune Mihai Bajan.

Sunt foarte multe studii care arata ce inseamna o recrutare gresita, ce costuri implica pentru organizatie, dar si multe cercetari care au demonstrat ca acele companii care inainte de perioade de criza sau chiar in perioada de criza, au continuat o politica de dezvoltare a angajatilor, de recrutare si selectie riguroasa, un program de managemantul talentelor transparent si fluent, au trecut mai bine si mai repede prin perioadele dificile. Si lucrurile acestea s-au vazut in indicatorii de performanta, daca ne uitam la HR, sau in productivitate si profitabilitate, daca ne uitam doar la business

Astfel, GTC furnizeaza in special servicii de manangement trainee, talent management, evaluare comportamentala, assessment si deveopment center, si, mai nou, assessment center online si assessment center combinate cu exercitii de gamification, sesiuni de development (one-to-one) sau whorkshop-uri, precum si trainguri aplicate in metodologiile proprii.

Preturile incep de la 50 de euro si ajung la zeci de mii de euro

Serviciile oferite de compania romaneasca GTC in parteneriat cu Profiles International costa intre 50 de euro si pot sa ajunga la mai multe zeci de mii de euro, in functie de complexitate.

Astfel, de exemplu, o evaluare psihometrica costa intre 50 de euro la 200 de euro, pentru o evaluare comportamentala o companie plateste intre 200 de euro si 1.000 de euro, in timp ce un proces complex de management trainee poate sa urce si la 30.000 de euro.

In prezent, portofoliul de clienti al antreprenorilor include companii multinationale, dar si romanesti, din industria de bere, aeronautica, FMCG, companii din industrie/producatoare, companii din servicii, BPO-uri/Call Center-uri, companii de cunsultanta, companii de recrutare si outplacemant, companii hoteliere si din industria automotive.

Ce avantaje are o companie care isi evalueaza personalul

Cand vorbesc despre avantajele evaluarii candidatilor, cei doi nominalizeaza la unison "o selectie riguroasa si demonstrata stiintific", adica angajatorii pot identifica cel mai potrivit candidat pentru pozitia sau rolul pe care il au in organizatie.

"Psihometria ne ajuta sa facem o predictie importanta in ce inseamna performanta la locul de munca. Dar mai mult decat sa prezicem performanta, instrumentele noastra ajuta companiile sa integreze intr-un timp cat mai scurt noii angajati, ajuta managerii sa le optimizeze munca, sa-i cunoasca mai bine, sa le inteleaga punctele forte si ce au de dezvoltat si chiar riscurile de comportamente contraproductive. Cum spun unii dintre clientii nostri, le dam «manualul angajatului»", a explicat Barbu.

Mai mult, metodologia permite unei companii care testeaza un posibil candidat pentru un anumit rol sa compare acel candidat cu angajati performanti din organizatie sau cu un model de top performer din industrie, ori chiar cu asteptarile organizatiei cu privire la acel rol, facand in prealabil analiza postului.

Cat de populare sunt evaluarile angajatilor in alte tari versus Romania

"Folosirea metodologiei ajuta si indirect organizatiile. De pilda poate mentine interesul si implicarea continuu al angajatilor care trec prin procesede diagnosticare, apoi development. Iar experienta candidatilor este una prietenoasa si placuta, ei pot completa evaluarilor atat in mod clasic creion hartie, dar si de pe orice device laptop, PC, smartphone si tableta", a precizat

Importanta evaluarii au descoperit-o mult mai repede tari mai dezvoltate economic decat noi, precum SUA, Marea Britanie, Germania si celelalte tari vestice ale Europei, dar si cele din Asia (Japonia, Singapore, Vietnam), si chiar si tarile aflate in America de Sud folosesc intens evaluari. Astfel, la nivel mondial, in peste 25 de ani de activitate, Profiles International a facut in jur de 40 de milioane de evaluari, in peste 120 de tari.

"Inca de la inceputul acestui parteneriat, atat eu cat si Marius, am incercat in principal sa educam clientii si potentialii partneri de afaceri. Spunem asta luand in considerare ca Romania este o piata inca mica si care nu a ajuns la maturitate din perspectiva acestor bune practici. In continuare incercam sa ne axam pe a prezenta mai degraba a avantajele pe care utilizare de instrumente de testare o poate avea si nu pe a vinde instrumentele noastre. Am fost educati sa intelegem ca e bine sa utilizezi un instrument mai putin eficient decat sa nu utilizezi niciunul. De asemenea, scopul nostru este sa crestem gradul de constientizare in piata cu privire la zona evaluare, astfel incat clientii sa pot alege in cunostinta de cauza, indiferent de furnizorul pe care-l utilizeaza", a subliniat Mihai Bajan.

Investitie de 100.000 de euro si planuri mari

Cei doi au investit pana in prezent 100.000 de euro in businessul din domeniul resurselor umane, suma in care sunt incluse investitia initiala, costurile cu afilierea cu Profiles Interntional si grupul Wiley & Sons, plus achizitia platformelor online.

Banii necesari au provenit din rezerve personale, din partea familiilor noastre si, ca orice antreprenor care crede in ideea sa si risca, din imprumuturi bancare

In primul an de colaborare cu compania americana Profiles International antreprenorii romani estimeaza ca vor obtine o cifra de afaceri de 250.000 de euro, urmata de o crestere sustenabila anuala de 10%.

"Pe termen lung, asa cum am stabilit si cu partnerii din US, ne dorim sa aducem Profiles International pe locul de lider pe care l-a ocupat mare parte din timpul in care a fost prezenta in piata locala", a precizat Mihai Bajan.

De asemenea, cei doi romani au planuri mari si vor sa duca peste hotare businessul local.

"Ne dorim ca in urmatorii trei ani sa ne extindem in regiune. Avem cateva colaborari in Bulgaria si discutii avansate in Republica Modova si Rusia. De asemenea, ne dorim sa continuam dezvoltarea noastra din punct de vedere al metodologiilor pe care le folosim in procesele de consultanta, cu precadere in experienta utilizatorilor nostri", a spus Marius Barbu.

