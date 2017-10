Care sunt diferentele si asemanarile, din perspectiva unei trupe rock, intre activitatea din era pretehnologica si epoca digitala in care traim in prezent? Mai trebuie sa ai un job atunci cand faci parte dintr-o trupa cu activitate de doua decenii? Cum erau lucrurile in underground-ul rock in urma cu 20 de ani si ce pot invata trupele din noul val din experienta unei formatii precum Omul cu Sobolani? Acestea sunt doar trei dintre intrebarile la care veti gasi raspunsuri in articolul de mai jos.

Anul 1997 nu a fost unul tocmai bun pentru mine. In acel an am absolvit liceul, dar am picat examenul de admitere la Academia de Teatru si Film, asa cum se numea pe atunci Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica ”I.L. Caragiale” din Bucuresti. Tin minte ca, dupa ce am aflat rezultatele, m-am plimbat un pic pe strazi fara tinta si am ajuns in Piata Romana si mi-am sunat cel mai bun prieten, de la un telefon public – telefonul mobil inca nu era accesoriul de larga raspandire de astazi – ii promisesem ca-l anunt ce am facut la examen.

”Ce faci, ba”?, m-a întrebat. ”Ba, bine! Uite, absolut nimic, stau si o frec aici in Romana”, i-am raspuns. ”Asa, de pomana?”. ”Ba, de pomana, stai sa vezi ce progrese fac, rau de tot”!”. ”Si e bine, ma?”. ”Ba, e bine!”. ”Bravo, ba!”

Dupa 20 de ani de Omul cu Sobolani

Cine cunoaste melodia ”Oda (in Piata Romana)” a formatiei Omul cu Sobolani si-a dat deja seama ca nu aceasta a fost, de fapt, conversatia cu prietenul meu, pe care chiar l-am sunat de la telefonul public din Piata Romana, insa discutia a fost alta. Cand am auzit insa pentru prima melodia la radio – da, in acea vreme posturile comerciale de radio difuzau muzica rock –, din care face parte si conversatia de mai sus, am asociat-o automat cu acea discutie cu prietenul meu. Inca mi se mai intampla asta cand aud ”Oda” de la OCS si, trecand prin Piata Romana, spre intalnirea cu membrii formatiei, programata dupa testul de sunet pentru concertul care a avut loc in acea seara ( 29 septembrie 2017) in Piata George Enescu, in cadrul festivalului Folk You, mi-am amintit, din nou, de acest episod din viata mea, si asta si pentru ca 1997 a fost si anul in care a luat nastere trupa Omul cu Sobolani, formata astazi din Dan Amariei (voce), Nicolae Arama (chitara), Mihnea Dobrota (tobe) si Radu Andrei (chitara bas).

Ajung in Piata George Enescu, probele de sunet tocmai se termina, astept un pic, pana isi strang baietii instrumentele, sa faca loc urmatorilor artisti care vor face ”sound check” si apoi ma indrept spre ei. Ne salutam si intram in cortul alaturat scenei, in care are loc interviul. Incepem cu prezentul – anul acesta, Omul cu Sobolani aniverseaza 20 de ani, moment marcat prin conceptul 2.0, o serie de concerte si un vinil dublu care cuprinde 20 piese, alese de fani, din repertoriul de peste 100 de melodii ale trupei. Imi dau seama ca, la fel ca toti cei care avem peste 35 de ani, si Omul cu Sobolani s-a nascut intr-o epoca in care muzica se gasea la radio, pe casete si cd-uri, in timp ce astazi melodiile sunt gratis, la cateva click-uri distanta, pe Youtube.

Cand il intrebi care sunt principalele diferente dintre epoca pretehnologie si era digitala in care traim astazi, raspunsul lui Dan Amariei incepe cu o gluma.

”Principala diferenta e ca acum avem o scuza de ce nu se vand albumele, ca nu mai sunt albume in format fizic. Am scapat de problema vanzarilor de albume. Totul e pe net, promovarea se face pe Facebook aproape exclusiv. Am ajuns sa nu mai avem nici site, conteaza prea putin. Nu ne-am mai batut capul sa-l reinviem, pentru ca nu ne aducea mare lucru, aveam putini useri unici pe luna. La fani ajungem prin Facebook si prin concerte, televiziunea este zero, iar la radio suntem difuzati la cateva posturi, printre care Guerrilla. La o gramada de concerte vin parintii cu copiii, suntem cumva la generatia de fani cu numarul 4. Nu pot sa zic ca inainte era mai misto sau ca acum e mai misto”, spune Dan Amariei, care a inceput, de curand, o colaborare cu Radio Guerrilla, pentru care realizeaza emisiunea Piticu Dejun.

Mihnea Dobrota il completeaza: ”Nu mai sunt canalele dinainte, acum 20 de ani era televiziunea, care acum nu mai exista sau daca exista nu ne serveste noua”. Pana la urma, lucrurile nu stau chiar rau pentru Omul cu Sobolani in era digitala, Mihnea Dobrota spunand ca ” suntem pe zero, in primii zece ani am bagat bani si in urmatorii ani am recuperat”, in timp ce Dan Amariei explica: ”Din punct de vedere financiar o ducem mult mai bine decat acum zece ani, ne descurcam cat de cat onorabil, sunt cantari destul de multe incat sa poti sa zici ca poti sa platesti o rata la casa”.

Muzica, publicitate, tuns, ONG si iar muzica

Si pentru ca a venit vorba despre bani, ii intreb ce alte venituri mai au in afara muzicii si aflu ca trei dintre ei au si job-uri stabile sau mici afaceri.

”Aproape toti avem job-uri dintotdeauna, pentru ca suntem nevoiti sa facem asta, altfel ar trebui sa scoatem cate o piesa la doua luni, cate un hitulet si nu ne pricepem neaparat la asa ceva si vrem sa o tinem in ritmul nostru. Eu lucrez in publicitate, pe partea de creatie si m-a ajutat, de-a lungul timpului si in activitatea trupei. Stiu cum se face un poster bun, de exemplu, e bine sa stii care e treaba cu creatia si promovarea”, explica Dan Amariei.

Mihnea Dobrota are un barber-shop, Mr. Blade, pe care l-a inaugurat în 2015. Bateristul formatiei Omul cu Sobolani spune ca si-a descoperit pasiunea pentru tuns in mod intamplator, cand l-a tuns o prietena si i-a placut. A inceput cu tunsul prietenilor acasa, apoi a facut un curs timp de sase luni si s-a gandit, acum doi ani, sa faca si un business din aceasta pasiune. ”Merge foarte bine, mai deschidem unul acum, incercam sa avem venituri din alta parte ca sa putem sa facem muzica”, spune Mihnea Dobrota.

Basistul Radu Andrei detine o mica firma in zona de dezvoltare personala, dar administreaza si o organizatie non-guvernamentala, Funky Citizens, care îsi propune sa construiasca instrumente online de advocacy, bazate pe cercetare si pe date atent culese. Instrumentele Funky Citizens isi propun sa educe si sa invite la actiune, incurajand tinerii cetateni sa participe la initiative de responsabilizare in spatiul public prin care pot vedea ca au un impact. Printre proiectele dezvoltate de Funky Citizens se numara Banipublici.ro, Maricorupti.ro sau Piatadespaga.ro.

”Si la formatie tot cu administratia ma ocup, eu fac facturile si contractele. Eu m-am apucat de muzica cu convingerea ca asta o sa fac pana pe la 70 de ani, am venit din Oradea la Bucuresti pentru muzica. In acelasi timp, nu strica sa ai o plasa de siguranta”, spune Radu Andrei.

Nicolae Arama este singurul membru al trupei care nu are si un alt job pe langa muzica, dar, in schimb, mai activeaza intr-o trupa, Space Needle. Pentru formatiile rock si nu numai, o sursa de venituri, dar si de fidelizare a publicului, este merchandise-ul, capitol pe care Omul cu Sobolani ar vrea sa-l dezvolte.

”Mie personal imi lipseste si imi pare rau ca nu prea avem tricouri si altele dar trebuie sa se ocupe cineva de toate astea si trebuie o investitie si sunt niste lucruri pe care noi nu prea le stapanim si nu prea suntem afaceristi. Vorbim de o minima investitie, de o minima promovare. Am incercat ceva cu Dark Side Entertainement, sunt la ei ceva tricouri, noi am incercat sa facem mai multe si mai mult merchandise, dar nu avem fee-uri care sa justifice aceasta investitie. E o chestie de imagine si la un moment dat nu se justifica atat de mult, noi credem ca cele 100 de piese suplinesc aceasta situatie. Daca am putea, ar fi bine, mie mi-ar placea, e placut sa vezi pe cineva in public care poarta tricouri cu formatia ta”, spune Dan Amariei.

Dan Amariei: ”Ne-am apucat din instinct, pasiune si convingere”

Revenim cu discutia la muzica si vreau sa aflu mai multe despre perioada de inceput a trupei si ce sfaturi au membrii trupei Omul cu Sobolani pentru formatiile de rock din noul val.

”Noi ne-am apucat din instinct si din pasiune si din convingere ca am putea sa facem muzica asta, care nu prea era la noi. Nu ne-am gandit ca am fi profesionisti sau ca o sa ajungem la 20 de ani de activitate. Legat de sfaturi, nu cred ca exista o solutie care sa se aplice la toata lumea. Noi am facut totul mereu cu credinta noastra, orbeste, pentru noi asta a fost solutia. Acum, sa ne apucam sa zicem ca sfatul nostru este sa-ti vezi cu pasiune de aceasta apucatura e cam mult. In fond, fiecare face ce vrea si ce simte. Nu cred ca sunt solutii universale, trebuie sa ai si un strop de noroc, dar deja astea sunt niste platitudini”, spune Dan Amariei.

Si totusi, cum a rezistat Omul cu Sobolani timp de 20 de ani? Radu Andrei spune ca oamenii din trupe ar trebui sa inteleaga ca fiecare are treaba lui de facut si sa nu intervina peste ceea ce fac ceilalti, iar Dan Amariei puncteaza faptul ca nu este bine sa incerci sa schimbi pe cineva.

”In general, cei care n-au reusit sa tina pasul cu noi s-au cam autoexclus. Daca te apuci sa faci pe nebunul si pui propria persoana inainte trupei nu e in regula. E vorba si despre respect. Noi am rezistat probabil in toti anii astia si pentru ca discutiile financiare la noi nu au existat, la noi se impart banii la patru dintotdeauna, indiferent de aportul compozitional sau de alte lucruri pe care le face fiecare, cum ar fi ca eu sau Mihnea ne ocupam de impresariat. Nu exista un procent in plus. N-a fost niciodata discutie, nu s-a pus problema ca cineva sa-si ia cu un leu mai mult sau mai putin, chiar daca a fost vorba de vreun membru mai nou venit. Asta a simplificat foarte mult lucrurile, daca te uiti lumea se cearta de la bani, la noi s-a eliminat aceasta discutie si asta s-a tradus si printr-un soi de respect chiar real”, povesteste Dan Amariei.

Chiar daca aniverseaza 20 de ani de existenta a trupei, Omul cu Sobolani este considerata inca o trupa de nisa de membrii sai. ”Pe unde ne invartim noi nu exista industrie muzicala, dar vad ca avem si noi un loc al nostru, e o nisa bine stabilita si avem si niste festivaluri unde suntem chemati, am ajuns la chestia aia cu e loc pentru toata lumea”, spune Dan Amariei.

Omul cu Sobolani, inca 20 de ani

Omul cu Sobolani a lucrat cu o singura casa de discuri, dar nu a avut venituri din vanzarea de albume fizice. ”Initial, cred ca pe primul album am primit niste bani de intrat in studio, dar din vanzari nu am vazut bani”, spune Nicolae Arama. De cativa ani de zile, formatia are propriul studio de inregistrari, iar astfel cheltuielile de inregistrare si cele generate de sala de repetitii nu mai sunt un element de luat in calcul.

”Studioul e investitia noastra, de-a lungul timpului am reusit sa investim, a decurs natural. Nu avem timp sa inchiriem studioul, trebuie sa se ocupe cineva de el si nu am avut timp si nici aplecare, el functioneaza ca sala de repetiti pentru noi. Acum lucram la albumul nou si acolo repetam si inregistram”, explica Dan Amariei.

De la ultimul album semnat Omul cu Sobolani, Marea Cautare, se implinesc, in 2018, cinci ani, iar Dan Amariei spune ca aceasta perioada este foarte lunga.

”Ne-am luat cu viata si cu concertele. Nu prea am mai stat atata timp intre albume, dar in astia cinci ani au fost mai multe decat de obicei si mai consistente si n-am mai apucat sa lucram la chestii noi, In momentul asta suntem cam la jumatatea albumului nou, am scos insa single-uri care se vor regasi pe noul album. Intre timp a mai venit si aniversarea de 20 de ani si acest demers de a-i sarbatori a fost ca un album nou aproape, am strans piesele, le-am remasterizat, publicul le-a ales. A fost o chestie de respect fata de public, noi stiam cam care ar fi cele 20 de piese, sunt cerute si in concerte, dar hai sa intrebam si copiii, adica publicul. Intamplator, au iesit cam aceleasi 20 de piese pe care le intuiam si noi. Ne-am intrebat daca ies unele pe care noi nici nu le mai cantam. In toamna asta o se incheiem aceasta sarbatoare si de la anul trecem mai departe, de aceea s-a si numit OCS 2.0, trecem la urmatorii 20 de ani”, incheie Dan Amariei.

Interviul se termina, iar eu plec spre casa, tot prin Piata Romana. Aveam sa revin in aceeasi seara in Piata George Enescu, la concertul Omul cu Sobolani din cadrul Folk You, pentru ca, in afara de faptul ca sunt jurnalist, fac parte din prima generatie de fani ai Omului cu Sobolani.