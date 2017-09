CMO Dilema: Este suficient sa devii un Social Media Wizard in epoca Transform2Digital ? Sau ai nevoie de un mindset digital, bine ancorat offline, care vine la pachet cu experienta reala in branding, in dezvoltarea de produse si servicii noi, adaptate nevoilor pietei sau creatoare de trenduri? Este oare marketerul digital preocupat numai sa atinga varfuri de “reach” si “engagement”, fara sa stie exact ce impact real au avut campaniile lui asupra cresterii vanzarilor si mai ales asupra consumatorului? Sa fie automatizarea si inflatia de landing pages (pentru “goodies” ca download-ul gratuit de e-books, whitepapers, “how-to”) solutia pentru cresteri sustenabile in epoca Transform2digital? Este experienta digitala intr-adevar determinanta in decizia de cumparare a consumatorului modern? Sau e nevoie de fapt de o corelare realista intre experienta online si cea offline, cu implicatii operationale, experiente care acum sunt de multe ori “din filme diferite”?

Poate cel mai asaltat domeniu de paradigma digitala ramane marketingul & comunicarea. Marketingul digital este noua vedeta incontestabila, panaceu digital pentru toate afacerile, asa cum ne invata sute de seminarii, conferinte si cursuri (online, cum altfel!). Acest articol NU isi propune sa ofere, a milioana oara, retete de tip “clickbait”, “reach & engagement to sky” si alte rezultate efemere, tactice, deloc integrate strategic si de multe ori futile pe termen lung. Ci sa identifice ingredientul care ramane obligatoriu pentru o strategie de marketing, dupa ce trece euforia de tip “social media tools”.



Roxana Ilie, Digital FireWorks Creator, Marketing Manager @Temperfield, crede ca “simpla digitalizare a proceselor, a canalelor de comunicare si adaptarea mesajelor pentru acestea, precum si dezvoltarea de capabilitati de marketing automation nu este cu adevarat suficienta in epoca Transform2digital. Toate acestea trebuie integrate, ca in orice alt domeniu, intr-o strategie mai ampla, care presupune in primul rand viziune, Mindset & Heartset, fie ele mai mult sau mai putin digitale. Make Marketing with a Purpose! Nu aduceti doar poleiala digitala in campanii online cu rezultate tactice spectaculoase, fara a face nicio corelare reala intre ce promite online brandul vostru si ce ofera in realitate (prin produse, servicii, customer care, support). Identificati impreuna cu CEO si cu restul CXO adevaratul scop al muncii echipei voastre, definiti ce “WHY” si ce “WHAT” vor aduce produsele sau serviciile voastre pentru consumatori sau pentru intreaga piata. Abia apoi definiti “HOW” si “WHO”. Noi am facut asta @ Temperfield si am impartasit public alegerile noastre pe noul www.temperfield.com. Dar adevaratul PURPOSE, inclusiv in marketing & comunicare, a fost punerea in prim plan a noii tehnologii eCuore care poate revolutiona domeniul e-Health mondial si poate salva vieti la propriu. Da, am decis ca acesta va fi focusul nostru, digital sau nu: sa promovam o tehnologie care poate face diferenta intre viata si moarte pentru fiecare dintre noi. Sa o promovam online, offline sau prin actiuni complexe din punct de vedere technic & markting, la evenimente de anvergura precum ICEEEfest sau Internet & Mobile World. Alegerea noastra strategica, in epoca Transform2digital, a fost sa punem inima in oferta si comunicarea noastra, nu sa punem sub reflector serviciile noastre, care stau la baza eCuore (cloud, AI, virtualizare, aplicate la nivel de Mastery in dezvoltarea acestei tehnologii). Nu ele vor fi vedetele, desi tocmai am facut rebranding, identitate vizuala, materiale de prezentare sau website nou-nout, despre care, ca marketer, as putea fi inclinata sa vorbesc. Dar consider ca eCuore e incununarea practica a tuturor acestor capabilitati, eCuore e acel PURPOSE care poate face diferenta intre viata si moarte pentru oricine si ca merita dedicarea noastra, tehnica si de marketing.”



Calin Damian, Digital mPower Rider, CEO @Temperfield defineste si mai exact ce reprezinta acest PURPOSE: “Noi am decis sa dezvoltam si sa promovam activ, prin orice actiune tehnica sau de marketing, faptul ca TEHNOLOGIA digitala trebuie dezvoltata, impartasita si … comunicata cu INIMA! (Put some Heart in your business and call it eCuore!) Dincolo de serviciile noastre profesionale IT (cloud privat, virtualizare), am dezvoltat eCuore, ca o incununare a conceptului de Digital Mastery pe care il impartasim cu partenerii nostri. Pentru a comunica si a face cunoscuta aceasta tehnologie, am decis sa luam LIVE pulsul unui eveniment de anvergura, cum este Internet & Mobile World 2017, folosind tricouri “inteligente”, dotate cu dispozitive eCuore, care sa masoare LIVE pulsul evenimentului, atat la cele 6 scene unde se vor derula prezentari, cat si la standuri, intre vizitatori.”

Roxana Ilie completeaza “Ca marketer, imi place sa accept provocari, dar mai ales sa provoc schimbari in modul de a participa la un targ de nivel est-european: NU vom comunica doar digital, ci vom ACTIONA DIGITAL, luand pulsul intregului eveniment, apeland la influenceri, la vizitatori, la hostesse, care vor purta tricourile cu tehnologia eCuore. Ei vor ajuta in mod direct la dezvoltarea tehnologiei si a capacitatii ei de a agrega date. Cei care vor purta aceste tricouri vor face parte activa din echipa de Digital Transformers care aleg sa puna suflet in business si sa salveze vieti!”



Artizanul tehnic al eCuore, Liviu Chirila, Digital Disruptor Priest (da, are si pregatire teologica), CTO @ Temperfield, explica principiul de functionare al noii tehnologii: “Este o tehnologie revolutionara bazata pe Artificial Intelligence, pe senzoristica, algoritmi si servicii de clouding, care va permite realizarea remote de EKG-uri pentru persoanele cu boli cardiovasculare, monitorizarea in cloud si trimiterea de alerte catre servicii de tip 112 si chiar salvarea de vieti. Daca tinem cont ca in Romania rata deceselor cauzate de boli cardio-vasculare este imensa (peste 120.000 persoane mor anual), similara cu cea la nivel mondial (peste 17 milioane anual), vedem ca o astfel de tehnologie devine necesara ca aerul.”



Roxana Ilie concluzioneaza “Ce legatura au toate acestea cu marketingul si comunicarea in epoca Transform2digital? Totul! E timpul sa nu mai comunicam steril, branduri … digitalizate, dar fara inima. Sa nu ne mai limitam doar la campanii pe retelele de socializare, la strans like-uri cu poze cu cafele & un citat anost, atunci cand comunicam pentru un brand. E timpul sa nu mai credem ca automatizarea ne va salva targetul de vanzari si ca sutele de mii de adrese de mail obtinute in campanii cu Lead Magnet se vor transforma automat in vanzari si ca astfel am atins menirea noastra de marketeri. E timpul sa descoperim ca putem face “Marketing with Purpose”, folosindu-ne exerienta noastra in branding, comunicare si social media, in sprijinul unor initiative care chiar pot aduce o schimbare, fie ea digitala sau nu! Acesta este noul Mindset & Heartset in epoca Transform2digital”

Roxana Ilie, Digital FireWorks Creator, Marketing Manager@Temperfield



Roxana este un creator nativ si infocat, de branduri, concepte, campanii, utilizand vizualuri, cuvinte & idei ca instumente. Iubeste sa creeze si dezvolte servicii noi, produse, branduri, business units, pentru a schimba comportamente ale consumatorilor, mentalitati sau piete. De 20 de ani urmeaza calea creativitatii pragmatice, de la lansarea de vouchere de cadou sau de vacanta la nivel national, la dezvoltarea de game de aditivi de carburanti sau suplimente alimentare pentru copii & OTC pentru piata farma, pana la rebranding regional pentru lideri de piata. Roxana aprinde cu pasiunea si scanteia gandurilor si actiunilor sale, adevarate artificii in proiectele derulate, pirogravand sisteme, concepte, caractere. Roxana actioneaza acum ca Digital Talent Promoter pentru inovativa echipa de Digital Transformers @ Temperfield.

Calin Damian – Digital mPower Rider, CEO@Temperfield



Digital Rider & vizionar, antreprenor & Temperfield CEO de zece ani, cu focus pe mPower Mastery in calatoria Transform2.digital a clientilor si partenerilor sai, atat prin tehnologii traditionale, cat si prin cele noi. Practician cu competente de tip Digital Mastery in: virtualizare, Cloud Computing, Security & Data Recovery, Software Defined Network & Software Defined Data Center, Artificial Intelligence. Trainer pentru +2.500 discipoli, +12.000 ore de training in 8 tari. Creator & promotor al Transform2.digital Community pentru a sustine si sprijini activ transformarea digitala a managerilor CXOs din companii. Calin Damian si echipa sa de Digital Transformers@ Temperfield pun cu entuziasm in practica viziunea de a sprijini companiile in adoptarea transformarii digitale, cu abordarea potrivita fiecarei organizatii.

Liviu Chirila – Digital Disruptor Priest, CTO@Temperfield



Digital Priest (cu formare teologica & IT) & positive digital disruptor, cu o experienta de un deceniu in activitatea de Transform2.digital a companiilor, utilizand noi tehnologii precum virtualizarea, private cloud sau Artificial Intelligence@work. Liviu este preotul digital cu o inima mare, animat sa aduca tehnologia in sprijinul umanitatii. Liviu iubeste sa provoace schimbari de paradigma, mai ales in lumea e-Health, dezvoltand o solutie geniala pentru monitorizarea si salvarea bolnavilor cardiaci, folosind ultimele tehnologii.

eCUORE foloseste un mix de abilitati inovatoare pentru a imbunatati modalitatea de diagnosticare si monitorizare in Cardiologie. eCuore este o solutie revolutionara, bazata algoritmi AI si tehnologii Cloud, pentru detectarea problemelor si incidentelor cardio-vasculare in timp real la pacienti, fiind capabila sa trimita alerte catre sistemele de urgenta de tip 112 si sa dea o sansa la viata.

Vino @ IMW 2017 pe 4- 5 Octombrie sa descoperi eCuore@work!