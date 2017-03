Piraeus Bank a incheiat procesul de restructurare a numarului de sucursale, dupa ce anul trecut a inchis 19 unitati neprofitabile. Eficientizarea a fost cuvantul cheie in 2016, banca reusind sa isi dubleze productivitatea istorica pe angajat, dar optimizarea va continua in acest an cu posibile relocari de unitati, a declarat la Profesionistii in Banking Madalina Teodorescu, deputy CEO al Piraeus Bank.

"Am incercat sa facem in 2016 cat ar fi trebuit probabil sa facem in doi-trei ani. Ne-am orientat toate actiunile catre un singur cuvant, acela al eficientizarii", spune directorul Piraeus Bank responsabil cu segmentele de retail si microintreprinderi, precizand ca optimizarea a avut loc atat in ceea ce priveste reteaua de sucursale, cat si al modului de lucru in echipe.

Am reusit sa atingem o dublare a productivitatii maxime istorice pe angajat, fiind o mobilizare de la cel mai mic detaliu pentru fiecare om in parte. Am reusit sa optimizam inclusiv structura obiectivelor individuale, nu neaparat distribuind obiective in cascada, ci pur si simplu interconectand obiectivele individuale ale oamenilor din echipa.

Anul trecut, banca cu actionariat grecesc a trecut printr-un proces de analiza a zonelor in care unitatile nu erau suficient de profitabile, iesind din mai multe judete si inchizand 19 unitati.

"Mai exista un numar foarte restrans de unitati care mai au nevoie de un efort substantial, dar optiunea bancii este de a pastra anumite unitati dintr-un alt rationament decat cel al profitabilitatii. Nu avem planuri de inchidere pentru anul acesta. Avem, insa, in continuare planuri de optimizare. Asta inseamna ca putem reloca anumite unitati dintr-o zona de business care poate si-a schimbat potentialul intr-o zona cu potential", a explicat Teodorescu.

Creditul de retail si microintreprinderile, piloni de crestere pentru Piraeus Bank

"Continuam strategia pe care am definit-o si anul trecut, aceea de a ne duce cat mai aproape de client, de a ne axa pe segmentele cu potential. Zona de retail evident ramane o zona care a crescut, iar in primul trimestru al anului vedem ca a continuat aceasta crestere", a mai spus deputy CEO-ul Piraeus Bank.

Nu in ultimul rand, segmentul de microintreprinderi devine o prioritate pentru Piraeus Bank, in contextul in care 80% din cele peste 500.000 de companii din Romania sunt microintreprinderi.

"Ne ducem in segmentul acesta cu foarte mult avant. Este o piata inca la inceput. Doar 10% din piata microintreprinderilor se crediteaza, deci este un potential foarte mare", precizeaza Madalina Teodorescu, care se asteapta in acest an sa creasca volumele pe acest segment cu 3 cifre, pornind insa de la o baza redusa.