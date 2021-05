FOTO REPORTAJ: Cum arată o fermă de găini fericite, complet computerizată

Nicu şi Nicoleta Duică au cumpărat în 2014 ferma Avicola Rojiste, pe care au refăcut-o de la zero cu investiții de căteva milioane euro. Au început cu o primă hală cu 15.000 de găini, iar recent au inaugurat ce-a dea treia hală. În prezent, familia Duică vinde ouăle către supermarketuri, Carrefour fiind principalul partener, însă pe viitor antreprenorii plănuiesc să vândă și către magazine mici, locale.

„Împreuă am pus bazele fermei, am cumparat în 2014. Între timp am început cu o hală și recent am facut-o și pe a 3-a și am ajuns la o capacitate de 45.000 gaini”, spune Nicu Duică, administratorul fermei Avicola Rojiște, o afacere de familie cu circa de 25 de angajaţi.

De curând, ferma Avicola Rojiște a intrat într-un parteneriat cu retailerul Carrefour în cadrul Filiera Calităţii, prin care livrează lunar aproximativ 200.000 de ouă. Ferma deţine 45.000 de găini crescute în free range, găinile având libertatea de a intra şi ieşi din cele trei hale atunci când vor.

Ferma este în totalitate computerizată, ceea ce face ca nimeni să nu pună mâna pe ouă, decât atunci când acestea trebuie sortate și ambalate.

Există și o zonă specială unde ouăle sunt inspectate pentru a fi singuri ca niciun produs să nu fie crăpat sau spart, respectându-se toate măsurile de siguranță.

Cum poți vedea de unde provin oăule din magazin, doar printr-o simplă scanare cu telefonul

Cu ajutorului tehnologiei blockchain, implementată recent de Carrefour în România, românii pot afla informații despre ouăle produse în ferma Avicola Rojiște: de când au fost produse, ambalate, până când ajung efectiv pe rafturile megezinelor.

Pe fiecare cutie de ouă care provine de la ferma Avicola Rojiște există un QR cod pe care consumatorii îl pot scana cu telefonul mobil și astfel afla care este întreg proces de producție a ouălor pe care aleg să le consume.

De asemenea, clienții pot vedea unde s-au nascut gâinile, în ce fermă și mai ales în ce condiții: cum au fost hrănite și de unde provine alimentația animalelor.

„Împreună cu Carrefour am vrut să aducem un produs sănătos și transparent, în care fiecare persoană care vrea să vadă tot procesul de unde vine produsul va putea face acet lucru. Produsul nostru se diferențiază pe piață pentru că în alimentația găinii nu mai există nimic modificat genetic, ceea ce pentru noi a fost o provocare aproape imposibilă, dar în final am reușit să aducem acest produs. Mancarea găinilor este pe bazată de cereale, provenind de la un partener local”, spune Nicu Duică.

La nivel național cele mai cumpărate tipuri de ouă sunt cele cod 3, 55-60% din consum, iar 40% din totalul oălor aduse în România se vând prin retail, spune Adrian Spătaru, furnizor Fresh Food Products.

„Clientul este cel mai mult orientat către pret. Începând de anul acesta Carrefour nu mai comercializează sub marca naţională ouă cod 3, iar în viitorul apropiat, în 2025, să nu mai comercalizăm sub nicio formă ouă cod 3”, precizează Adrian Spătaru.

Potrivit reprezentanților Carrefour, implementarea tehnologiei blockchain în România a durat în un an, țara noastră fiind a șaptea locație în care retailerul a introdus această tehnologie.

La nivel global, compania are 37 de blockchain-uri și plănuiește ca în următorii cinci ani să dezvolte în România această tehnologie şi pentru alte produse, cum ar fi pui, vită, pește. În alte tări din care grupul Carrefour face parte există deja blockchain pe diferite categorii de produse: pui, portocale, lămâie, somon, ouă, morcovi, cartofi, porc.

