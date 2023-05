Bolt vrea să ajute femeile să-și obțină permisul. Investiția totală e de 2,5 milioane euro

Bolt a anunțat un program internațional cu o valoare totală de 2,5 milioane de euro pentru a încuraja cât mai multe femei să devină conducătoare auto pe platformele de ride-hailing. Compania s-a angajat să susțină mai multe ONG-uri de profil și să se implice activ pentru a aduce mai multe femei la volan, subvenționând și parcursul prin școlile de șofer al acestora.

În România, Bolt a lansat anul trecut categoria Women for Women, care a dus la o creștere cu 30% a numărului de femei șofer pe platformă și cu 60% a numărului de curse efectuate de acestea. Acum, campania internațională „Women at the Wheel” („Femei la volan”) se adresează femeilor, un segment slab reprezentat în domeniul mobilității. În prezent, doar 7,2% dintre femei iau în considerare opțiunea de a deveni conducătoare auto pe o platformă de ride-hailing, cu toate că nouă din zece dintre acestea spun că au observat o creștere semnificativă a costului vieții în ultimele 12 luni.

„Există mai multe domenii în care numărul femeilor este redus, comparativ cu cel al bărbaților, însă cel al mobilității este unul în care această diferență este foarte vizibilă. Anul trecut, prin introducerea categoriei Women for Women și a parteneriatului local cu Centrului FILIA, Bolt s-a angajat să ofere mai multă susținere femeilor și să echilibreze acest raport. Motivele pentru care femeile nu iau în considerare un astfel de job sunt variate, iar noua campanie adresează astfel de prejudecăți și încurajează accesul femeilor la muncă flexibilă și independentă, atât pe platforma noastră, cât și pe alte platforme de ride-hailing”, a spus Cristian Sălceanu, Country Manager Ride-hailing, Bolt România.

Conform unui studiu Bolt la care au participat 2.000 de femei din Europa și Africa, 89% dintre respondente au declarat că au observat o creștere a costului vieții în ultimul an. În același timp, cu toate că 93% dintre acestea spun că au căutat noi căi de a câștiga un venit în plus, doar 7,2% recunosc că au luat în considerare un job pe o platformă de ride-hailing. Studiul mai arată că a fi conducător auto este perceput ca fiind un loc de muncă destinat mai mult bărbaților, una din patru participante (25%) spunând că nu s-a gândit că este o activitate potrivită pentru o femeie.

Pe toată durata campaniei, Bolt se angajează să investească în mai multe inițiative internaționale pentru a adresa o parte dintre barierele care previn femeile să lucreze în domeniul mobilității. Printre acestea se numără parteneriate cu ONG-uri care militează pentru drepturile femeilor, subvenții pentru a susține costurile școlii de șoferi pentru femei, precum și dezvoltarea de noi tehnologii de siguranță în cadrul aplicației Bolt.

Toate aceste inițiative au fost introduse ca urmare a unui dialog extins pe care Bolt l-a avut cu sute de femei din mai multe țări, cu scopul de a le înțelege atitudinea față de domeniul ride-hailing-ului și ce acțiuni le-ar motiva să ia în considerare opțiunea de a deveni șoferi-colaboratori ai platformelor de ride-hailing.

Sursa foto: Bolt România

