Cum vor fi eliberați angajații de muncile grele și plictisitoare, cu ajutorul roboților

Compania omului de afaceri lucrează în prezent cu 18 companii care dezvoltă mașini cu inteligență artificială.

În iulie, Softbank a anunțat că „întrerupe” producția propriului robot, umanoidul Pepper, după vânzări slabe ale acestuia, care a fost promovat pentru a fi folosit ca însoțitor la domiciliu și asistent ce furnizează servicii pentru clienți. Cu toate acestea, eșecul robotului Pepper nu pare să fi diminuat din entuziasmul omului de afaceri nipon, care crede cu tărie că roboții au un scop precis: acela de a-i scăpa pe oameni de muncile repetitive și cumva plictisitoare, scrie Euronews.

Fondatorul SoftBank a declarat la conferința Softbank World 2021 că „roboții inteligenți vor înlocui nu doar populația industrială, ci și întreaga populație activă”.

Noul robot, ce poartă numele Atlas, aleargă și sare și are niște mecanisme prin care curăță podele. După experiementul cu robotul Pepper, va urma o generație de roboți inteligenți mai funcționali - sau ceea ce el a numit „sumabo”, un cuvânt care combină termenii „inteligent” și „robot” în limba japoneză.

