Compania Braiconf vrea să recruteze peste 150 de persoane în producție, pentru mărirea capacității de producție a fabricii de la Brăila. Pentru noile posturi disponibile, compania caută personal calificat pentru mașinile de cusut, dar și pentru alte funcții implicate în procesul de producție.

În prezent, fabrica Braiconf de la Brăila asigură o producție zilnică de 4.000 de produse vestimentare distincte.

„Anul trecut industria confecțiilor a suferit foarte mult, iar pandemia a accentuat problemele cu care sectorul se confrunta de câțiva ani. Multe fabrici din țară și-au restrâns activitatea sau au închis definitiv. Și pentru Braiconf 2020 a fost un an plin de provocări, în care compania a raportat o scădere a producției sub 50% față de 2019. Cu toate acestea, am luat decizii importante de business, de schimbare radicală a strategiei de retail și de așezare a mărcii pe o direcție mult mai potrivită cu ce reprezintă cămașa Braiconf. Totodată, resursa umană a fost și este foarte importantă pentru noi. Căutăm acum peste 150 de persoane pe care să le angajăm în fabrica din Brăila pentru noile cerințe de producție. Căutăm în special personal calificat pentru mașinile de cusut, pentru a putea crește capacitatea de producție”, spune Dan Săvescu, First Executive Officer Braiconf.

Înființată în 1950, Braiconf pornea la drum cu un număr de 280 de angajați, ajungând la 3.600 în anul 1977. Privatizată în 1990, compania a continuat să se dezvolte, introducând linii noi de produs, cum ar fi cămășile de damă. De-a lungul timpului, s-au realizat nenumărate investiții în inovație, prin achiziționarea de echipamente și mașini noi dedicate îmbunătățirii calității, răspunzând astfel celor mai mari exigențe.

Politica de desfacere a vizat de-a lungul timpului și extinderea pe piețele din afara României, astfel încât produsele fabricii românești au ajuns și la clienți din Italia, Franța, Suedia, Rusia, Norvegia. În 2016 este lansat serviciul de croitorie made to measure. Sinonim cu cămașa de elită, numele Braiconf se leagă și de producția de cămăși pentru branduri internaționale, produse de-a lungul anilor în fabrica de la Brăila, cu execuţie impecabilă şi ţesături de cea mai bună calitate.

Compania Braiconf SA este listată la Bursa de Valori București, sub simbolul BRCR.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: