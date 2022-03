Recrutarea și selecția medicilor din industria stomatologică nu urmează tiparele clasice prin care angajatorul plasează un anunț de angajare pe platformele online de recrutare. În medicina dentară, recomandările interne sunt cei mai eficienți „magneți” care pot să atragă un pol de candidați potriviți pentru aceste locuri de muncă.

„Una din provocări este unde. Unde se găsesc acești medici potriviți cu organizația noastră? Medicii și asistentele nu se găsesc pe platformele de recrutare obișnuite sau pe social media destinată căutărilor de joburi. Asta face munca sau întâlnirea mai dificilă. Dar da, noi cunoaștem căi de a ajunge în fața candidaților care ne interesează.

Una dintre ele e aceea a recomandărilor. Avem programe interne de recomandare pentru colegii noștri și pentru candidați. Căutăm să fim aproape de medici și asistenți și din timpul școlarizării lor, adică împreună cu facultățile, cu programele de rezidențiat față de care ne putem numi parteneri, cu asistenții din școlile de asistenți de peste tot din țară”, a declarat Codruța Ilie, HR Director Clinicile dentare Dr.Leahu.

Ce angajări se fac la Clinicile Dr. Leahu

Invitat în cadrul emisiunii, reprezentantul companiei ne povestește că există o dificultate în a găsi specialități diferite, atunci când e nevoie. Se întâmpla ca de multe ori, polul de candidați disponibili în piață să existe, dar perioada în care aceștia ar putea fi recrutați nu coincide cu momentele deschiderii de noi clinici, care să poată să-i absoarbă. Rețeaua de clinici dentare a găsi însă mai multe modalități (boot camp-uri, hub-uri) prin care să nu piardă contactul cu tinerii care la un moment dat ar putea deveni angajați ai companiei.

Mereu vom căuta medici. Pe pagină noastră de cariere sunt mereu posturile la zi, acum suntem înainte de deschiderea unei clinici în țara și a încă unei clinici în București. Mereu o să căutam medici din toate specialitățile. Împreuna cu ei, căutam și asistenții medicali generaliști. Asistenții cu experiență în chirurgie stomatologică sunt bineveniți să aplice. Căutam mereu colegi noi în recepțiile clinicilor, fie datorită faptului că deschidem clinicile, fie datorită unui turnover natural. De asemenea, mai căutăm și profesioniști în zone de sprijin pentru clinici, dar acestea sunt posturi mai rare. Codruța Ilie, HR Director Clinicile dentare Dr.Leahu

Ce abilități trebuie să aibă un medic stomatolog, aflat la început de drum

În medicină, la fel ca în numeroase alte industrii, învățarea nu se oprește niciodată. Prin urmare, ingredientul principal pe care un tânăr care bate la ușa unei clinici ar trebui să-l dețină este dorința de învățare și răbdarea. Pentru un candidat care calcă pragul Clinicilor Dr. Leahu, dorința de mobilitatea reprezintă un atuu, care se pliază pe strategia de extindere a companiei, printr-un număr din ce în ce mai mare de centre stomatologice deschise la nivelul țării.

„Noi operăm în mai multe clinici din mai multe orașe. O persoană care are dorința de a vedea pacienți din mai multe orașe e cineva foarte prețuit. La fel de prețuită e o persoană care știe să discute cu pacienții. Pe lângă problema fizică, pacienții vin și cu nelămuriri și cu temeri. Printre cauzele pentru care pacineții care nu vin la medicul dentist e și teama de a veni efectiv la dentist.

Noii colegi care reușesc să lege relații foarte ușoare cu pacienții lor, fie adulți fie copii, o să aibă un un timp petrecut cu noi și cu pacienții care pot dura ani întregi”, a mai explicat Codruța Ilie.

Dacă în medicina generală se vorbește deja de mult timp de echipe medicale care să se coordoneze pentru un caz, în medicina stomatologică acest aspect constituie deja o realitate. Vremurile în care un medic dentist era singur într-un cabinet și era nevoit să le facă pe toate au apus. Acesta este și motivul pentru care un tânăr absolvent de stomatologie, când vine pentru prima dată să lucreze într-o clinică sau un centru stomatologic, el va lucra împreună cu alți medici pentru a învăța cum să deservească cât mai bine un pacient, în funcție de situația pe care o are și de planul său de tratament. O echipă medicală completă este formată din respectivii medici stomatologi, asistenți și responsabilii de pacienți.

Suntem într-o companie care își propune să fie alături de pacienți de la primul dinte și până la ultimul. Asta înseamnă un nivel de retenție și un nivel de loializare care să nu se reflecte numai în echipe și în confortul lor de a lucra împreună, ci și în imaginea pe care noi o oferim pacienților atunci când ne calcă pragul în mod repetat și regăsesc colegi și profesioniști cu care s-au mai întâlnit și în care au încredere. Codruța Ilie, HR Director Clinicile dentare Dr.Leahu

Școala online nu face casă bună cu universitățile de medicină

Vremurile se schimbă, dar provocările la pregătirii viitoarei forțe de muncă rămân. Contextul pandemic și-a pus amprenta profund și a sistemului educațional, aspect care în sistmeul medical s-a tradus prin mai puține ocazii pentru tinerele generații să exerseze noțiunile deprinse la cursuri și să fie în linie cu ceea ce trebuie să se întâmple în mod real într-un cabinet sau într-o consultație cu un pacient, ne povestește Directorul de HR din cadrul Clinicilor Dr. Leahu.

„Cred că știm cu toții sau am trăit cu toții atunci când am intrat în piața muncii că ceea ce am studiat nu prea seamănă cu realitatea. Se întâmplă așa și pentru medicii stomatologi pentru că din păcate în partea de educație nu întotdeauna există dotările sau dotările nu sunt suficiente că majoriatatea studenților să poată practică să poată încerca, să poată fi până la urmă puși în față tehnologiei moderne”, a mai precizat Codruța Ilie.

Clinicile dentare Dr. Leahu, rețeaua cea mai extinsă de clinici stomatologice, fondată de medicul Ionuț Leahu deține în prezent unități în 12 orașe din România (București, Pitești, Timișoara, Turda, Constanța, Oradea, Iași, Sibiu, Galați, Ploiești, Cluj-Napoca și Craiova), dar și o clinică deschisă la Londra. Compania are peste 500 de angajați, dintre care 154 medici și cinci specialiști în anestezie generală. Rețeaua de clinici stomatologice a închis anul 2020 (ultimul an pentru care există date raportate la Ministerul Finanțelor Publice) cu o cifră de afaceri de aproximativ 59 de milioane de lei.

