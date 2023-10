Salariul mediu net în luna august (cea mai recentă lună pentru care există date de la Institutul Național de Statistică) a fost de 4.531 lei, în scădere cu 34 lei (-0,7%) față de luna iulie 2023, iar cel brut a atins valoarea de 7.258 lei, cu 59 lei (-0,8%) mai mic decât în luna anterioară. Extremele din piața muncii rămân în continuare salariile angajaților din IT (unde salariul mediu net a ajuns la 10.419 lei în august) și cele ale angajaților din HoReCa, unde salariul mediu net nu a depășit 2.542 lei.

Topul celor mai mici salarii din România. Salariile din hoteluri și restaurante, veșnic la coada clasamentului

Industria HoReCa pare prinsă de ceva timp într-un cerc vicios: prețurile bunurilor și serviciilor cresc constant, în vreme ce media salariului mediu net nu prea depășește 2.500 de lei pe lună. În 2022, salariul mediu net în hoteluri și restaurante a fost de 2.019 lei, conform calculelor realizate de wall-street.ro, în baza datelor de la INS.

Nr. crt. Domeniu de activitate Salariu mediu net

(RON) 1. Hoteluri şi restaurante 2.542 2. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 2.639 3. Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 2.778 4. Fabricarea de mobilă 2.952 5. Alte activităţi de servicii 2.990 6. Alte activităţi industriale n.c.a.* 3.030 7. Fabricarea produselor textile 3.104 8. Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 3.124 9. Activităţi de poştă şi de curier 3.143 10. Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare 3.303

Sursa: INS

Notă: n.c.a. este o prescurtare pentru coduri CAEN, care denumește activitățile neclasificate în altă parte

Preponderent, vara este sezonul în care HoReCa pune la bătaie cele mai multe locuri de muncă, multe fiind dedicate tinerilor fără experiență, inclusiv elevilor sub 18 ani care sunt apți de muncă. Însă lucrul într-un restaurant sau într-un hotel nu prezintă o opțiune pe care tinerii să o ia în considerare, la fel ca în alte țări. Potrivit datelor de la eJobs România, în vara acestui an nu a existat un interes considerabil pentru aplicări din partea acestui segment de candidați. De pildă, din cele 2,5 milioane de aplicări din această vară, doar 13.500 au venit din partea tinerilor sub 18 ani.

Angajatorii care nu oferă salarii motivante în acest domeniu aleg soluția importului de personal, unde, de foarte multe ori au surpriza ca străinii care ajung în România să nu fie calificați pe măsura cerințelor și nevoilor lor. Până în aprilie 2023, domeniul hotelier era al doilea, după construcții, în care lucrau cei mai mulți angajați non-UE pe teritoriul țării noastre (9.154), potrivit datelor furnizate de Inspecția Muncii, oferite la acea vreme.

Cum au evoluat salariile în hoteluri și restaurante până la finalul verii lui 2023

Luna Salariul mediu net (RON) Ianuarie 2.412 Februarie 2.355 Martie 2.430 Aprilie 2.441 Mai 2.449 Iunie 2.525 Iulie 2.546 August 2.542

Sursa: INS

Un studiu realizat de platforma de recrutare BestJobs arată că românii sunt tot mai nemulțumiți de salariile lor și vânează joburi noi. Cele mai multe CV-uri sunt trimise la angajatori din retail sau la companii care caută oameni pe vânzări. De asemenea, foarte căutate au fost, în decursul acestui an și pozițiile de șofer, asistent medical, operator call center și contabil.

Prost plătiți în România, dar cât se câștigă în afara țării?

Cele mai căutate poziții din HoReCa, din România sunt pentru barista și ospătari, pentru care salariul este cuprins între 500 și 800 de euro/ lună. În județul Constanța salariul unui ospătar se situează în intervalul 1.000 - 1.500 euro/ lună, în vreme ce un agent turism câștigă între 500 și 1.000 euro, o cameristă aproximativ 800 euro/lună iar un recepționer hotel între 400 și 500 euro.

În Spania, cei mai mulți angajați plătiți cu salariul minim se regăsesc în sectorul serviciilor. În 2022, un ospătar de restaurant a câștigat între 510 euro pe lună (salariu minim) și 1.610 euro pe lună (salariu maxim). Salariile variază în funcție de nivelul de experiență și de numărul de ore pe care le lucrează, conform expatica.com.

În Germania, salariul mediu anual al unui ospătar aflat la început de carieră ajunge la 31.221 de euro, iar cel al unui senior aflat pe această poziție ajunge la 50.842 de euro, conform salarayexpert.com. Salariul mediu brut al unui ospătar de hotel în Germania este de 41.926 de euro/an, echivalentul unui tarif orar de 20 de euro. În plus, angajații aflați pe această poziție câștigă un bonus mediu de 973 de euro pe an, aceste estimări salariale fiind colectate în mod anonim de la angajatori și angajați din domeniu.

Elveția, țară care și-a căpătat un renume mondial în domeniul ospitalității, își plătește angajații din turism, gastronomie și business hotelier cu salarii cuprinse între 2.715 și 5.375 de coroane elvețiene (între 2.853 – 5.651 de euro), potrivit paylab.com.

În Marea Britanie, salariul mediu al unui ospătar este de 23.498 de lire sterline pe an (27.000 de euro/an) sau 12.05 lire sterline pe oră (aproape 14 euro pe oră). Pozițiile entry level încep să fie plătite de la 21.450 lire sterline pe an (24.726 de euro/an), în vreme ce angajații cu experiență câștigă până la 29.360 de lire sterline pe an (echivalentul a 33.8441 de euro pe an), conform datelor de la uktalent.com.

