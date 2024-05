În urmă cu mai bine de un deceniu, localitatea Mica, din județul Mureș, a devenit „casă” pentru producția de vinuri sub marca Villa Vinèa, o afacere pe care antreprenorul tirolez Heiner Oberrauch a pariat, după ce s-a îndrăgostit iremediabil de dealurile Târnavelor, pe care le-a remodelat și le-a transformat în terenuri numai bune pentru cultivat viță-de-vie. Azi, compania investit 2 milioane de euro în extinderea și tehnologizarea cramei din care iese acum și un nou sortiment de vin, în ediție limitată.

După un drum destul de lung cu mașina, din București, am uitat de tot și de toate când mi s-au ivit în fața ochilor mai multe terenuri cu viță-de-vie, iar mai apoi construcția cramei de la Villa Vinèa pe care am recunoscut-o din poze. La fața locului ne-au întâmpinat Heiner Oberrauch, fondatorul producătorului de vinuri și Mircea Matei, directorul general. Am nimerit într-o zi de sărbătoare, fiind printre primii oaspeți care pun piciorul în crama modernizată, după 13 luni de renovări care au însemnat, cu totul, o creștere a suprafeței cu aproape 600 de metri pătrați, dispuși pe trei trepte de înălțime.

„Aici puteți vedea cele două milioane de euro”, spune Mircea Matei râzând, în timp ce începe turul cramei. „Am înlocuit linia de îmbuteliere veche cu o linie nouă. Avem un modul care ne permite să îmbuteliem spumante pentru că înainte spumantul îl îmbuteliam manual. Spumantul nu în formă finală, ci cel de a două zi, după ce începe fermentarea. Am ajuns la 15.000 de sticle pe zi îmbuteliate (...) Avem și un modul care ne permite să punem screw cap (n.red. capac cu filet), e un trend pentru vinurile tinere, ușor de consumat. Dopurile de plută au niște neajunsuri și atunci în felul acesta, cu acest dop e mai practic, îl înfiletezi la loc. E și mai ieftin”, explică directorul general de la Villa Vinèa.

Suprafața totală a spațiilor de producție, de stocare și de degustare a vinurilor ajunge la 2.100 de metri pătrați. Procesul de construcție a fost completat și de o parte de tehnologizare, prin care au fost achiziționate echipamente de producție de ultimă generație. Din cele două milioane de euro, jumătate sunt din venituri proprii și jumătate din subvenții acordate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

„Extinderea cramei a fost proiectul nostru cel mai important din ultimii ani. Datorită noilor spații de stocare, avem mai multe zone în care putem matura vinurile, ceea ce ne permite să creștem calitatea. Practic, producția noastră nu va depăși 200.000 de sticle de vin pe an. Ce diferă e faptul că, acum, le putem matura mai mult, atât în butoaie, cât și în sticle, până în etapa scoaterii pe piață. Astfel, ne asigurăm că, atunci când ajung la raft sau în industria HoReCa, produsele noastre beneficiază de arome pline, bine integrate”, a declarat Misi Dénes, Director de Cramă Villa Vinèa.

Noua clădire este parțial subterană, pentru a menține o temperatură constantă între 15 și 18 grade Celsius, cu un consum minim de energie electrică. Mai mult de 50% din energia electrică utilizată de cramă este produsă utilizând panouri fotovoltaice.

„Ca plan de viitor, vrem să utilizăm ce a am construit și să ne consolidăm echipa. E o discuție și e la nivel de idee deocamdată despre cum putem să intrăm și pe zona de cazare, aici, în zonă. Pot fi multe idei, inclusiv cea de glamping. Așteptam și ghidurile APIA pentru că există în Planul Național Strategic 2023-2027 al României și o măsura pe turism oenologic. Încă nu sunt publicate ghidurile, deci nu am analizat exact (...) Scopul nostru e să extindem oricum activitatea”, a mai precizat Mircea Matei.

La nivel de retail, compania este prezentă cu vinurile sale pe rafturile din Kaufland, Selgros, în câteva magazine Auchan, dar și în magazinele specializate, destinate iubitorilor de vin. Pe online, sticlele produse sub marca Villa Vinèa se găsesc și pe eMAG și pe site-ul specializat unvinpezi.ro. În HoReCa, producătorul are listate produsele în aproximativ 200-300 de restaurante de la nivel național, în capitala de județ din fiecare mare oraș.

HoReCa este destul de fluctuantă în continaure. Anul acesta, primele trei luni au fost destul de grele, în general, în HoReca, primele luni din an sunt destul de grele. A fost consumul destul de redus, au fost și câteva lucruri care au avut un impact, cum ar fi SGR-ul și mai multe chestiuni ce țin de etichetarea produselor. Toate acestea au „strâns” puțin consumul de vin. Mircea Matei, Director General Villa Vinèa

Villa Vinèa a închis anul 2023 cu o cifră de afaceri de 4,4 milioane de lei, în creștere cu 18% față de 2022. Pentru anul 2024, reprezentanții producătorului preconizează o creștere a veniturilor de 20%, generată de creșterea vânzărilor gamelor Premium și Selection, precum și din creșterea numărului de turiști și de evenimente desfășurate la cramă.

Compania are 20 de angajați permanenți, plus câte 30-50 de zilieri care ajută în perioadele de cules struguri. Crama are un nucleu stabil de forță de muncă, de aproximativ 30 de persoane, format din localnici veniți din satele din împrejurimi.

„Sunt câteva persoane de aici, din zonă care asta au făcut toată viața. Din păcate problema este că sunt femei în vârstă, cam toate peste 60 de ani și de la un moment dat nu vor mai putea să lucreze, nu o să le mai permită vârsta. Tineri nu prea avem, avem câțiva, dar nu suficient”, a mai arătat Mircea Matei care spune că ar fi greu să apeleze la import de muncitori de piețele asiatice în contextul în care activitatea de la cramă necesită zilieri și nu angajați full-time.

Cât costă și care sunt cele mai cerute vinuri de la Villa Vinèa

Crama din inima Transilvaniei reprezintă un punct de atracție pentru iubitorii de vin, dar și pentru angajatorii din regiune care își trimit angajații în teambuilding-uri la Villa Vinèa. Un pachet de degustare pleacă de la 100 de lei de persoană și include cinci vinuri, brânzeturi și charcuterie cu mangaliță. Cel mai scump pachet poate ajunge să coste până la 500 de lei.

„În perioada concediilor, adică iulie-august avem cereri multe de la persoane fizice, grupuri de 5-6 prieteni sau familii care sunt în zonă. În perioade precum ianuarie-februarie, noiembrie-decembrie sunt clienți corporate și sunt, în general companii din zonă, din Mureș, din Cluj mai vin companii IT, din Sibiu. Am avut și din București, dar mai puțini. Există cereri și din partea turiștilor străini, dar doar pentru perioada concediilor de vară”, a mai precizat Mircea Matei, directorul general de la Villa Vinèa.

Crama a avut, în 2023, o recoltă de aproximativ 230 de tone de struguri, cu 30% mai puțin decât media ultimilor cinci ani. Pe cele aproape 70 de hectare, producătorul cultivă soiuri precum Gewürztraminer, Kerner (acestea fiind cele mai cerute) Riesling de Rind, Muscat Ottonel, Sauvignon Blanc, Zweigelt, Pinot Noir, Contessa (vin de desert). Odată cu noua structură, Villa Vinèa a lansat și un vin nou, Rubin Riserva 2016, un cupaj de patru soiuri: Merlot, Zweigelt, Pinot Noir, Fetească Neagră.

Cele mai ieftine sortimente de vinuri (cele catalogate de proprietari ca fiind vinuri de evenimente) au prețuri cuprinse între 25-27 de lei pe sticlă, în vreme ce gama clasică de vinuri are prețuri cuprinse între 38-40 de lei. „Argila” (care se vinde în ediție limitată, de doar 400 de sticle pe an) și „Rubin” sunt cele mai scumpe mărci de vinuri de la Villa Vinèa, cu un preț de 330 de lei/sticlă. Vinurile produse pe dealurile din județul Mureș iau și calea străinătății și ajung cel mai adesea în Italia, Polonia, Belgia și, de câteva ori și în Canada.

Sursa foto: Villa Vinea

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: