Românii s-au îngrămădit să rezerve vacanțe în străinătate

Peste 15.000 de turişti şi-au rezervat deja vacanţa iar cele mai căutate sunt charterele către Grecia, Egipt şi Turcia, dar şi vacanţele în Tenerife, potrivit datelor unui operator de turism.

Pentru un pachet turistic în Creta tarifele pornesc de la 350 eur/persoană, în Rodos de la 338/persoană, în timp ce pentru un sejur în Zakynthos sunt de la 381 euro /persoană, tarife care includ zborul cu avionul şi toate taxele incluse. Pentru acest sezon estival, touroperatorul Cocktail Holidays estimează că va trimite în Grecia un număr de peste 5.000 de turişti, a scris Agerpres.

Compania a anunţat introducerea, în premieră, a charterelor verii de pe aeroporturile din Sibiu şi Craiova către destinaţiile sale de vară consacrate din Grecia şi Egipt. Totodată, au fost introduse şi pachete de vacanţă în Cipru, cu plecare de pe aeroportul din Bacău, şi cele către Creta (Heraklion), cu plecare din Iaşi. Toate aceste noutăţi vin în completarea ofertei de chartere cu plecare din Bucureşti şi Cluj-Napoca ca urmare a interesului din ce mai mare manifestat de către turiştii români faţă de vacanţele în străinătate, comparativ cu sezonul estival 2020.

Până în prezent, peste 15.000 de turişti şi-au rezervat deja vacanţele, iar până la finalul anului turoperatorul speră să ajungă la un număr dublu.

"Antalya a rămas în continuare o destinaţie apreciată de turiştii români, în special de către cei care au copii, iar pentru acest sezon am reintrodus plecările din Iaşi. Am reintrodus zborul pe Dalaman (Turcia) pentru a reduce semnificativ timpul de transfer de la aeroport la hotel pentru turiştii care aleg staţiunile Marmaris, Fethyie şi Oludeniz. Anul 2021 este un an de revenire, în care ne dorim ca turiştii să-şi recapete încrederea şi să se bucure de vacanţele mult dorite şi aşteptate. La fel ca şi anul trecut, acordăm o atenţie deosebită siguranţei turiştilor noştri, motiv pentru care toate pachetele includ asigurarea medicală şi storno Cocktail Travel Protection, care acoperă şi riscurile de îmbolnăvire cu virusul Covid19", a declarat Dan Goicea, CEO Cocktail Holidays.

Sursa foto: Shutterstock

