La ce forme de bijuterii vrea Pandora să recurgă pentru a-și cuceri tinerii clienți

Producătorul danez de bijuterii Pandora a transmis că intenţionează să producă piese îndrăzneţe pentru a-i atrage pe tinerii cumpărători şi a-şi creşte semnificativ vânzările în SUA şi China, astfel încât să-şi atingă ţinta de majorare a veniturilor cu 6 - 8% în perioada 2021 - 2023, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Cel mai mare producător mondial de bijuterii, în funcţie de capacitatea de producţie, a mai informat că mizează pe o marjă de profit operaţional de 25 - 27% în 2023.

Pandora a încercat să îşi împrospăteze imaginea pentru a-i cuceri pe cei din Generaţia Z, persoanele cu vârsta cuprinsă între 6 şi 25 de ani, şi care, potrivit Bank of America, sunt în număr de aproximativ 2,5 miliarde, adică 32% din populaţia globului, urmaţi de Mileniali, cei cu vârsta între 25 şi 40 de ani, care reprezintă 22% din populaţia totală.

"Dacă te uiţi la Generaţia Z şi Mileniali, în 2025 aceştia ar urma să reprezinte peste 60% din consumul de lux la nivel mondial aşa că trebuie să ne ascuţim creioanele", a spus directorul general de la Pandora, Alexander Lacik.

În prezent, grupul danez generează 70% din vânzările de pe platforma sa Moment de pe urma brăţărilor din argint cu talismane ce pot fi colecţionate, dar speră că va putea pune la punct un nou pilon de creştere sub forma pieselor destinate special tinerilor. În scurt timp, firma va lansa mai multe piese în colecţia Pandora Me, care anterior a fost promovată de actorul şi modelul englez Millie Bobby Brown, şi care sunt mai ieftine şi au un look mai neprelucrat decât bijuteriile convenţionale precum broşele sau lanţurile.

Alexander Lacik a preluat postul de CEO al Pandora în 2019, în urma concedierii predecesorului său, care a lansat mai multe avertismente de profit şi nu a reuşit să scoată pe piaţă noi produse inovative. Una dintre principalele priorităţi ale lui Lacik este să dobândească un cap de pod pe piaţa din China, cea mai mare piaţă mondială pentru bijuterii, unde deocamdată gradul de penetrare a mărcii daneze este foarte mic.

Pandora a dezvăluit că vrea să îşi tripleze veniturile în China, comparativ cu nivelul din 2019, şi să îşi dubleze vânzările în SUA.

Pentru a putea face faţă cererii, Pandora va investi un miliard de coroane daneze (159 milioane de dolari) pentru a-şi extinde capacitatea de producţie cu 60% sau aproximativ 80 de milioane de bijuterii anual, prin construirea unei noi uzine în Vietnam şi extinderea actualelor sale uzine din Thailanda.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: