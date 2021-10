Anunțul fost făcut în premieră de către Oana Diaconescu, Head of Leasing Iulius, în cadrul evenimentului retailArena 2021, una dintre cele mai importante conferințe de business dedicate industriei de retail, FMCG și eCommerce.

„Anunț în exclusivitate că am bătut palma cu retailerul Sinsay. Mai sunt o gama largă de producători locali, sunt top of the market în domeniile care activează, vorbim de mici producători de burtărie, spălătorie, barber shop, produse artizanale și așa mai departe. În paralel cu acest subiect avem lansat în premieră în România un program `Go local`, în care încurajăm consumul local. Ele sunt prezente deja în locațiile noastre mari pe care le avem. Focusul este să sprijinim dezvoltarea micilor antreprenori locali pentru ca pe un termen termen mediu ei să ajungă la o rețea națională sau chair internațională (...) Stimulentele pe care le oferim acestora sunt discounturi la chirie astfel încât să putem să le oferim acestor comercianți (care poate nu ar avea șansa să între într-un centru comercial), oportunitatea să își dezvolte businessul”, a declarat Oana Diaconescu, Head of Leasing Iulius.

Family Market Miroslava, proiect realizat în parteneriat cu Primăria Miroslava. Investiția va integra tot un supermarket și un mix personalizat de produse și servicii. Tot aici, IULIUS va amenaja un parc, singurul din comună, cu arbori maturi și arbuști, gazon, plante decorative, alei pietonale, fântână arteziană și o lucrare de artă stabilită în urma unui concurs dedicat comunității artistice locale. În plus, vor fi realizate 137 locuri de parcare, dar și lucrări de modernizare a infrastructurii, prin lărgirea străzii adiacente și reamenajarea stației de transport în comun din zonă.

Investiție trece de 6 milioane de euro, în comuna Miroslava, parte din zona metropolitană a orașului Iași, după cum anunța dezvoltatorul imobiliar încă de la început. Family Market din comuna Miroslava va avea o suprafața închiriabilă de retail de aproximativ 6.200 mp.

