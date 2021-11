BeeFast, start-up fondat în 2019 ca o soluție de livrări rapide B2B și B2C, vrea să se extindă anul următor în două noi orașe, după ce la 1 noiembrie a pornit livrările în Brașov, primul oraș pus pe harta expansiunii. În plus, compania vrea să lanseze un serviciu de livrări între persoane fizice, scrie Retail.ro.

„De la 1 noiembrie începem la Brașov, am ales acest oraș pentru că avem clienți care sunt reprezentați și acolo, urmând ca la începutul anului următor să mai deschidem, sperăm noi, alte două orașe. Înainte de Brașov a fost un întreg ping-pong între Cluj, Iași, Timișoara și Constanța. (...) În planul nostru este și dezvoltarea acestui serviciu prin care persoanele fizice își pot trimite colete între ele, credem că aici este o semi-industrie. Momentan ne adresăm magazinelor, însă am observat că erau persoane fizice care ne trimiteau să facem pick-up-uri pentru ele din magazine.

Pe lângă extinderea în două noi orașe, vrem să facem această aplicație pe care persoanele fizice o pot folosi pentru a trimite un colet din stânga-n dreapta. Observăm că lumea în jurul nostru vorbește de lockere și livrare la easybox-uri, dar noi ne uităm în alte țări și vedem că se livrează cu drone și ne place să visăm în acea direcție. Investițiile noastre și tot ce facem acum ne pregătesc pentru această direcție”, a declarat Andrei Fusea, partener BeeFast, în cadrul conferinței retailArena: A Game of The Future.

Comenzi mai multe de Black Friday

Campaniile de Black Friday au început deja în multe magazine, spre exemplu Altex a dat startul de joi, 25 octombrie, așa că numărul comenzilor este așteptat să crească în această perioadă față de restul anului, dar nu la fel de mult ca anul trecut.

„Ne așteptăm la o creștere a comenzilor de Black Friday de anul acesta. Dacă anul trecut a fost de 100%, anul acesta va fi de 30-35%. Pe noi, partenerii ne anunță la ce comenzi se așteaptă și ne ajută, astfel, să ne mobilizăm și să ne organizăm pentru a face față”, a mai spus Fusea.

BeeFast, start-up fondat de patru antreprenori la finalul lui 2019, a pornit ca o soluție de livrări rapide B2B și B2C. Contextul socio-economic recent a determinat o linie nouă de dezvoltare a businessului, către oferirea unei infrastructuri digitale cu sistem integrat de plată și livrare a comenzilor pentru magazinele offline.

Gama de produse pe care BeeFast le livrează în prezent acoperă zona de produse alimentare - proaspete sau ultra-proaspete - și nealimentare - documente, cadouri, ambalaje non-standard, echipamente IT, produse din segmentul fashion, beauty etc.

BeeFast a primit recent o investiție de 500.000 euro pe care o direcționează în dezvoltarea platformei și optimizarea operațională. Compania vizează triplarea comenzilor în perioada următoare, dar și extinderea rețelei de curieri.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu

