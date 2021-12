Republica Bio lansează noi game de produse și estimează vânzări de 1 milion de lei în primul an de lansare

Republica BIO®, unul dintre cei mai importanți producători și comercianți de produse destinate sănătății, face primul pas către reinventarea categoriei de snacking prin lansarea propriei game de gustări BIO sub brandul Sănățele®.

Cele 9 sortimente de Sănățele®, disponibile în variante dulci și sărate, se bazează pe rețete simple, fără conservanți sau aditivi. Folosind maxim 7 ingrediente BIO, fiecare produs reprezintă o alternativă sănătoasă la snacks-urile convenționale. Lansarea noii game beneficiază de susținerea partenerilor de retail printre care se numără Farmacia Tei, Bebe Tei, Remedia Vert și, recent, lanțul de cafenele 5 to go.

„În ultimii doi ani alimentele sănătoase au devenit o necesitate. Românii sunt mult mai atenți la ce mănâncă. Din fericire am înțeles cu toții că, dacă alegem corect, ceea ce mâncăm ne poate face să ne simțim mai bine, să arătăm mai bine și să fim mai sănătoși. Românii vor alimente sănătoase la prețuri accesibile și exact asta reprezintă Sănățelele. Gustările constituie o nouă frontieră pentru brandul Republica BIO, iar viziunea noastră este de a aduce rețete sănătoase pentru cele mai frecvente obiceiuri de consum. În ultimii doi ani am studiat categoria și am constatat că oamenii asociază snacking-ul cu produse mai puțin sănătoase. Asta schimbăm cu Sănățelele. Snacking-ul devine nutritiv, sănătos, accesibil, cu gust excelent.” a declarat Ciprian Stancu, fondator Republica BIO®.

Pe lângă ingrediente curate, dimensiunea porțiilor face parte din strategia noii game și ajută în problema consumului ridicat de sare, zahăr și grăsimi nesănătoase prezente în snacks-urile obișnuite. Prin semnarea noului parteneriat strategic cu lanțul de cafenele 5 to go®, Republica BIO® răspunde nevoii clienților de a include opțiuni mai sănătoase în rutina lor zilnică.

"Categoria de snacks-uri se numără printre cele care au înregistrat creșteri în perioada pandemiei. Așadar, vorbim despre un consum mai ridicat, însă acesta trebuie corelat cu faptul că România se află pe locul al doilea în UE la capitolul sedentarism. Tocmai de aceea, 5 to go se alătură misiunii Republica BIO de a face accesibile gustările sănătoase care pot acompania cu succes o băutură de calitate pe bază de cafea. Acest parteneriat a venit ca o consecință naturală a faptului că ambele companii împărtășesc aceleași valori și urmăresc același scop, acela de a oferi românilor produse de calitate la prețul corect și a face astfel alegerile sănătoase cât mai accesibile”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go®.

Republica BIO® estimează că noua categorie de produse va genera în primul an de la lansare venituri de aproximativ 1 milion de Euro.

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

