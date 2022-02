World Class deschide o nouă locaţie în București

World Class va inaugura o nouă locaţie într-un spațiu de 2.352 metri pătraţi în cadrul dezvoltării One Cotroceni Park din Bucureşti. Tranzacţia a fost intermediată de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Noul club – World Class One Cotroceni – este situat într-una dintre cele mai căutate zone rezidențiale care se dezvoltă în prezent în București.

World Class One Cotroceni va fi cel de-al 43-lea club din rețea și întâmpinăm membrii clubului cu o echipă de antrenori personali și instructori certificaţi internațional Kent Orrgren, CEO World Class Romania

Dezvoltarea One Cotroceni Park îmbină funcțiunile rezidențial, office și comercial, cu beneficii atât pentru zona în care este amplasată, cât și pentru viitorii rezidenți și chiriași. Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties

Noul club World Class de la One Cotroceni Park va oferi facilități premium de fitness și wellness. Toți membrii vor avea acces la piscina semiolimpică a noului club, unde se vor putea relaxa, revitaliza sau își vor putea perfecționa stilul de înot cu ajutorul instructorilor specializați World Class.

Clubul va avea două studiouri pentru antrenamente de grup pentru diverse cursuri de fitness, programe original concepute de experții World Class și Les Mills.

O nouă experiență de antrenamente va fi introdusă și oferită de studioul Virtual Immersive Cycling, susținut de Technogym. Membrii se vor bucura de zone de gimnastică de ultimă generație și de zone funcționale dedicate antrenamentelor personale, cu echipamente inovatoare oferite de Technogym și aparate de forţă produse de Eleiko.

One Cotroceni Park este unul dintre cele mai ample proiecte de regenerare urbană din București, cu funcționalități mixte, format dintr-o zonă rezidențială cu peste 850 de apartamente, precum și o zonă comercială și un business park cu două clădiri de birouri ce vor fi livrate în două faze. Dezvoltatorul One United Properties a realizat deja recepția pentru Faza I a One Cotroceni Park, clădire de birouri și de spații comerciale, cu o suprafață închiriabilă brută (GLA) de 46.000 mp. În acest moment, 75% din spațiile de birouri și comerciale au fost închiriate. Faza II cu o suprafață închiriabilă brută de 35.000 mp, aflată de asemenea în dezvoltare, va fi livrată în 2022.

Citeste si: Cererea de birouri a mai crescut în 2021, dar încă este sub nivelul...

ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE, iar acțiunile sale sunt incluse în indicele FTSE Russell Global All-Cap, care urmărește cele mai lichide acțiuni din lume.

WORLD CLASS ROMANIA este unul dintre liderii de piață ai industriei de wellness din România, cu un număr total de 42 de cluburi de sănătate și fitness în toată țara și aproape 60.000 de membri. Sursa foto: One Cotroceni Park

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: