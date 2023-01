Anunțul vine în contextul unei eficientizări a operațiunilor, dar și a unei preocupări mai mari pentru inovație, conform Business Insider.

"Vom evalua rolurile pe care le au angajații în anumite sectoare ale organizației, astfel că vor exista discuții și decizii dificile începând de la acel moment", a declarat Kempczinski conform aceleiași surse.

Acesta a adăugat de asemenea faptul că, deși Mc Donald's operează "la un nivel înalt", totuși s-ar putea descurca și mai bine.

“Certain initiatives will be de-prioritized or stopped altogether. This will help us move faster as an organization.”@McDonalds CEO Chris Kempczinski revealed he is planning to cut some corporate staff as part of the company’s new business strategy. https://t.co/59A1fbvjjl— The Epoch Times (@EpochTimes) January 8, 2023