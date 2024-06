Auchan România continuă dezvoltarea rețelei multi-format și lansează programul de franciză, o nouă abordare a retailerului pe segmentul de proximitate, dedicat antreprenorilor din comerțul alimentar. Prin această mișcare, retailerul impulsionează din nou piața de retail, dând din nou tonul în tendințele pieței după ce a făcut același lucru, de exemplu, lansând primul magazin 100% autonom.

„Lucrăm de peste un an la consolidarea acestui model, integrând și experiența acumulată în urma parteneriatelor (..) dezvoltate deja, și suntem convinși că am conturat (...) un pachet complet de produse, servicii și suport care ne diferențiază în piață. Obiectivul nostru este să dezvoltăm acest concept și să punem pe harta României cât mai multe magazine Simply by Auchan în următorul an”, a precizat Ionuț Ardeleanu, Director General Auchan Retail România.

Care sunt criteriile pentru a opera o astfel de franciză

Pentru a fi eligibil, un potențial francizat trebuie să dețină un spațiu comercial, cu specific alimentar, cu o suprafață de vânzare cuprinsă între 60-200 mp.

În calitate de francizați, antreprenorii care operează un magazin Simply vor beneficia de suport operațional din partea Auchan, acesta constând în regândirea imaginii și layout-ului magazinului, transformarea acestuia din punct de vedere a brandingului, sugestii de îmbunătățire a gamei, acces la o platformă de comandă a produselor ușor de operat, suport pentru redeschidere și sprijin continuu în operarea magazinului din partea personalului dedicat acestui parteneriat.

De asemenea, francizații vor beneficia de un pachet de training ce conține informații operaționale despre universul Auchan, activitatea de comerț sub brandul Auchan și sistemul de franciză al retailerului.

Avantajele unei francize Simply by Auchan

Odată cu dezvoltarea acestui parteneriat, Auchan oferă antreprenorilor din retail o serie de avantaje și beneficii printre care se numără:

Diferențiere în piață printr-o gamă de produse create în laboratoarele de producție Auchan

Acces la gama de mărci proprii Auchan

Apartenența la ecosistemul mărcii Auchan, cu toate avantajele ce derivă din acest fapt

Primul magazin Simply by Auchan, deschis în Popești Leordeni

Cu o suprafață de peste 200 mp, primul magazin Simply este situat pe Drumul Fermei, nr. 53, Popești-Leordeni, în locul Caro Supermarket.

Prin operarea francizei Simply, magazinul pune la dispoziția clienților o gamă diversificată de peste 3.000 de produse alimentare – fructe și legume, produse congelate, produse de băcănie etc., inclusiv produse din brutăria și cofetăria Auchan, precum și o categorie actualizată de produse nealimentare ce include articole de îngrijire personală, pentru curățenia casei, produse pentru animalele de companie și altele.

Primul francizat Simply by Auchan activează în comerț din 2012, magazinul din Popești Leordeni fiind o afacere de familie deschisă în 2013.

Alexandra Măgureanu, motivează decizia de a intra în programul de franciză al Auchan prin prisma asocierii cu brandul, calității produselor Auchan, precum și a prețurilor accesibile oferite clienților.

„(...) Apreciez libertatea oferită în cadrul acestei parteneriat la nivel de achiziții, cât și accesul la produse exclusive Auchan (...). Sunt încrezătoare în dezvoltarea acestui business, îmi doresc o colaborare pe termen lung și, în viitorul apropiat, chiar deschiderea unei noi locații”, a declarat Alexandra Măgureanu, proprietara afacerii.

Magazinul Simply by Auchan este deschis zilnic în intervalul 6.30-22:00 și oferă clienților și o gamă de servicii precum: reciclarea ambalajelor de băuturi cu simbolul SGR (colectare manuală), dispozitiv pentru plata facturilor și bancomat.

Primul magazin în franciză, Simply by Auchan, a fost inaugurat joi, 27 iunie, în Popești Leordeni, jud. Ilfov.

