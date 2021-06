Cîțu: Reformele din PNRR nu sunt cerute de Comisia Europeană, sunt asumate de coaliția de guvernare

Prim-ministrul Florin Cîţu a precizat joi că reformele prevăzute în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu sunt solicitate de către Comisia Europeană, dar au fost asumate de actuala coaliţie prin programul de guvernare.

"Reformele sunt în program şi au fiecare un termen. De exemplu, în ce priveşte legea pensiilor - pentru că a fost discutată - ea trebuie să intre în vigoare în primul trimestru din anul 2023. Deci, este clar. Şi aşa este la toate reformele, şi cele din finanţe, salariul minim, etc. Ele sunt fiecare cu borna ei, fiecare reformă în parte.

Reformele din PNRR nu sunt cerute de Comisia Europeană. Sunt reforme pe care şi le-a asumat această coaliţie de guvernare în programul de guvernare. Reforme cu care am fost în campanie electorală, cu care am câştigat votul românilor şi cu care am format această coaliţie de guvernare. Ele sunt în programul de guvernare, sunt în strategia fiscal bugetară, sunt în programul de convergenţă şi sunt şi acum în acest PNRR.

Nu sunt reforme noi, sunt reforme despre care am vorbit de fiecare dată şi toate au aceste borne", a precizat premierul, într-o declaraţie de presă susţinută la finalul şedinţei de Guvern, potrivit Agerpres.

El a arătat că, în cazul în care una dintre reformele prevăzută în PNRR nu va fi implementată la timp, se vor pierde banii destinaţi respectivului proiect.

"Dacă nu se atinge o anumită bornă şi o anumită reformă este legată de sume din PNRR, bineînţeles că nu pot fi alocate acele sume. Reformele sunt legate de proiecte speciale. Mai sunt şi anumite proiecte care au reformele lor, deci sunt toate legate", a precizat premierul.

Ce se întâmplă cu legea pensiilor

În ceea ce privește sistemul public de pensii, acesta urmează să fie aprobat de Guvern în trimestrul II al anului viitor, în Parlament - în trimestrul IV din 2022 şi va intra în vigoare în primul trimestru din anul 2023, a anunţat joi premierul Florin Cîţu.

"Să vă dau şi calendarul: aprobarea în Guvern a proiectului de lege privind sistemul public de pensii - în trimestrul II din 2022, deci aici este borna, adoptarea în Parlament a noii Legi privind sistemul de pensii - în trimestrul IV 2022. Noua lege privind sistemul de pensii intră în vigoare în primul trimestru din anul 2023. Deci acestea sunt ţintele de care ne vom ţine şi, acum, intrăm în dezbaterea proiectului. Veţi vedea public, repet, procedura prin care vom avea aceste legi va fi una transparentă", a declarat Florin Cîţu.

