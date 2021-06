Cîțu: Am trecut cu bine prin cea mai mare criză din ultima sută de ani!

Premierul Florin Cîţu afirmă că România a depăşit cu succes, în 2020, cea mai mare criză din ultimul secol, iar în prezent poate face faţă oricărui eventual şoc.

Întrebat dacă România va fi nevoită să apeleze la împrumuturi externe, în cazul în care se va prefigura o nouă criză economică, premierul a negat.

"Am trecut printr-o criză economică globală anul trecut, cea mai mare criză din ultima sută de ani şi am ieşit cu fruntea sus. (...) România a avut cea mai mare creştere economică două trimestre la rând din Uniunea Europeană. Deci am trecut cu bine prin cea mai mare criză din ultima sută de ani. Vă daţi seama că acum suntem mai pregătiţi pentru orice alt şoc. (...) Nu îmi este teamă de niciun şoc negativ, oricare ar fi el", a declarat Cîţu, citat de Agerpres.

El a adăugat că la baza revenirii economiei s-a aflat o relaţie corectă între stat şi antreprenori.

"Am încredere în antreprenorii români. Atunci când faci lucrurile corect din partea statului, plăteşti facturi la timp (...), când faci lucrurile corect pentru antreprenorul român şi îl laşi în pace (...), antreprenorul român face treaba. Asta a fost, de fapt, cheia succesului anul trecut, am lăsat antreprenorul român să-şi facă treaba şi vom merge şi mai departe pe aceeaşi formulă", a mai spus premierul.

Prim-ministrul Florin Cîţu a participat la prezentarea planului de investiţii şi a proiectelor pentru judeţul Maramureş. El a vizitat, anterior, Centrul de vaccinare drive-thru amenajat în Piaţa Libertăţii din municipiul Baia Mare.

”Vom trece Carpații cu autostrada”

Premierul Florin Cîţu a declarat că există surse de finanţare pentru mari proiecte de investiţii în România şi că promisiunile pe care le-a făcut vor fi onorate.

"Vreau să-i asigur pe români că vom avea surse de finanţare şi că ceea ce am promis că facem până în 2024 - şi eu am spus că ne pregătim pentru o guvernare de cel puţin opt ani de zile, până în 2028 - vom face. Vom trece Carpaţii cu autostradă, Sibiu-Piteşti se va face, vom face spitale prin PNRR, dar sunt şi alte spitale. Până în 2024 vom avea câteva spitale", a spus Florin Cîţu.

Citeste si: Cîțu: România este în top 5 țări din lume după creșterea economică...

Sursa foto: Agerpres

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: