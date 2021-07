Alături de achiziționarea CELO, token-ul de utilitate și guvernanță pentru comunitatea Celo, PayU a început un parteneriat cu compania de infrastructură pentru plăți First DAG și Alianța Celo pentru Prosperitate (Celo’s Alliance for Prosperity), pentru a oferi plăți cu stablecoin(criptomonedă a cărei valoare este legată de o valută tradițională precum dolar sau euro). Cu această integrare, aproape o jumătate de milion de comercianți PayU vor putea accepta plata cu stablecoin-ul Celo, cUSD.

Reprezentanții companiei consideră că această decizie va deschide ușile pentru milioane de oameni de pe piețele emergente, care sunt insuficient deservite de instituțiile financiare tradiționale, atunci când vine vorba despre a plăti cu ușurință pentru produse in supermarket, servicii pe bază de abonament și pentru comerțul cu amănuntul.



PayU este unul dintre principalii furnizori de servicii de plăți online din lume, care operează în peste 50 de piețe și sprijină peste 450.000 de comercianți și milioane de clienți din America Latină, Africa, Europa și Asia.



Compania consideră că stablecoins sunt foarte potrivite pentru piețele în creștere cum sunt acestea, deoarece oferă acces la active digitale care au acoperire în dolari (USD) și euro (EUR), și sunt protejate de volatilitatea unor monede fiat și a unor criptomonede. Participanții din piețele cu creșteri semnificative pot economisi și trimite cu ușurință bani, fără a mai fi nevoie să acceseze instituții financiare tradiționale sau monede locale volatile.



Mario Shiliashki, CEO al PayU Global Payments a declarat: „Această mișcare se aliniază viziunii noastre despre o lume fără frontiere financiare, în care toată lumea poate prospera. Ne străduim să dotăm comercianții și clienții acestora cu cele mai recente soluții de plată, iar acest lucru ne-a determinat să investim în CELO și să achiziționăm tokens, pe lângă integrarea ofertei stablecoin pentru clienții și partenerii noștri. Pe măsură ce tranzacțiile digitale devin o normă, este important să dotăm comercianții și clienții cu cele mai recente soluții de plată. Colaborarea cu First DAG și Celo, pentru a oferi o nouă opțiune de plată, creează noi oportunități pentru comercianții din mediul online și va deschide noi posibilități, prin care utilizatorii să tranzacționeze liber.”





Folosind platforma First DAG, care acționează ca un intermediar dintre comerciant și banca aleasă de el, comercianții PayU pot accepta plăți stablecoin fără a integra componente suplimentare blockchain. First DAG gestionează lanțul de procesare și portofelul electronic în background, astfel încât comercianții pot integra stablecoins fără configurări suplimentare.



Ran Goldi, CEO al First Dag, a declarat: „Companiile de fintech inovatoare precum PayU conduc evoluția plăților către monedele digitale, valorificând rețeaua internațională Celo. Comercianții PayU vor câștiga din comisioanele mici și plățile si decontările care se vor face aproape în timp real.”



PayU și First DAG se alătură, de asemenea, Celo’s Alliance For Prosperity, care permite colaborări cu întreaga gamă de tehnologii și oferă dezvoltatorilor o modalitate de a construi aplicații mobile descentralizate (dApps), care se bazează pe platforma blockchain a Celo. Astfel, se alătură Opera, Deutsche Telekom, Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures, Gitcoin, Anchorage și peste 150 de organizații diferite, care construiesc și integrează soluții de plată care să servească mai bine nevoile utilizatorilor la nivel global.



Chuck Kimble, Head of Celo Alliance for Prosperity, a declarat: „Acest ecosistem construit între First DAG, PayU și Celo este exemplul perfect al modului în care activele digitale pot furniza în practică promisiunea de a democratiza accesul la bani oriunde în lume. Pe măsură ce mai mulți comercianți vin în online să ofere această soluție, stablecoin va deveni o metodă de plată obișnuită, oferind beneficii majore pentru utilizatori, cum ar fi tranzacțiile globale aproape instantanee.”

Sursa foto: PayU