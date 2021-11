Raiffeisen își mărește profitul, după ce românii s-au împrumutat mai mult în 2021

Raiffeisen Bank a încheiat trimestrul al treilea din 2021 cu un profit net de 645 milioane de lei, cu 11% peste perioada similară din 2020, se arată într-un comunicat al băncii.

"Am avut o evoluţie foarte bună în primele trei trimestre din 2021 şi mă bucur să văd creşterea activităţii de creditare, pe de-o parte, şi pe de altă parte, un comportament foarte bun de plată al clienţilor noştri, semn că am depăşit cu bine primele valuri ale pandemiei. Costul riscului a scăzut considerabil în 2021 faţă de 2020, când am avut o abordare mai degrabă conservatoare pentru a ţine pasul cu deteriorarea mediului economic", a declarat Steven van Groningen, preşedinte & CEO Raiffeisen Bank.

Potrivit acestuia, în primele 9 luni ale anului 2021, portofoliul de credite nete al băncii a crescut cu 13% (an la an) - 12% la persoane fizice, 17% la IMM şi 14% la corporaţii mari şi medii.

Veniturile şi cheltuielile operaţionale s-au păstrat aproximativ la acelaşi nivel din 2020.

Activitatea tranzacţională s-a intensificat în 2021, veniturile din comisioane revenind la nivelurile înregistrate înainte de pandemie. Pe de altă parte, veniturile din dobânzi au fost afectate de deprecierea marjelor de dobândă în contextul scăderii ratelor de piaţă şi de practicarea unor preţuri competitive pentru a susţine clienţii şi economia. Astfel, creşterea veniturilor băncii a fost de doar 1%, an la an, precizează sursa.

"Investiţiile Raiffeisen Bank au fost direcţionate în continuare, cu precădere, spre îmbunătăţirea continuă a capabilităţilor digitale şi dezvoltarea profesională a echipei, pentru a răspunde cât mai bine şi mai rapid nevoilor clienţilor. De asemenea, am continuat să investim în menţinerea unui mediu sigur atât pentru clienţii, cât şi pentru angajaţii noştri", se menţionează în comunicat.

Depozitele clienţilor au ajuns la 46,5 miliarde de lei în T3 2021, o creştere cu 14% faţă de 30 septembrie 2020.

Soldul creditelor nete acordate IMM la T3 2021 a marcat o creştere de 17%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, susţinută de programul IMM Invest, dar şi de programele Fondului European de Investiţii (EIF).

"Ca partener al clienţilor IMM şi ca instituţie bancară participantă la schema de ajutor de stat, prevăzută în OUG nr. 130/2020, în primele nouă luni ale anului 2021, 2.900 de beneficiari au încasat în conturile deschise la Raiffeisen Bank aproape 100 milioane de euro, în vederea susţinerii activităţii lor, într-o perioadă complicată pentru ei", se mai arată în documentul citat.

Banca a anunţat, de asemenea, că se pregăteşte pentru implementarea unor noi instrumente financiare ce vor fi lansate de către instituţiile financiare internaţionale prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cu scopul de a îmbunătăţi accesul la finanţare al IMM-urilor şi a le acorda sprijin în procesul de tranziţie către modele de afaceri sustenabile.

Programul dedicat startup-urilor, Factory by Raiffeisen, a atras anul acesta 150 de antreprenori care şi-au înscris ideea de afaceri în programul de finanţare. Pe componenta educaţională a programului Factory, Startup Studio, în primele două ediţii, 170 de antreprenori au fost selectaţi să-şi analizeze ideile de afaceri alături de specialişti din Raiffeisen Bank sau mentori externi.

În septembrie 2021, departamentul de Investment Banking a încheiat cu succes plasamentul privat al obligaţiunilor emise de Libra Internet Bank. În calitatea sa de coordonator global şi manager, Raiffeisen Bank a organizat şi condus proiectul ce s-a finalizat prin atragerea de la investitori instituţionali şi privaţi a sumei de 27,8 milioane euro, printr-o emisiune de obligaţiuni preferenţiale, de tip senior, denominate în euro, cu maturitate şapte ani, destinate consolidării bazei de datorii eligibile (MREL).

În cele 9 luni ale anului 2021, banca a acordat un volum de credite de consum pentru populaţie cu aproximativ 55% mai mare decât în perioada similară a anului 2020, punând accent pe automatizarea şi îmbunătăţirea proceselor de creditare.

În ceea ce priveşte creditele imobiliare, atât prin produsul propriu de finanţare al băncii, cât şi prin participarea la programul Noua Casă, banca a acordat cu aproximativ 50% mai multe credite, ca volum, decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, încurajând mai ales achiziţia de imobile verzi. Aproximativ 40% din totalul locuinţelor finanţate au clasa energetică A.

În luna septembrie 2021, portofoliul de clienţi digitali activi persoane fizice al băncii a depăşit cifra de 1.000.000.

Potrivit comunicatului, Raiffeisen Bank continuă să fie unul dintre liderii pieţei cardurilor de credit din România, cu un portofoliu de peste 550.000 de carduri active. Cu peste 2 milioane de carduri de debit active, numărul tranzacţiilor e-commerce efectuate de persoane fizice, prin intermediul acestora a crescut cu 70% faţă de primele 9 luni ale anului trecut.

Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piaţa bancară din România şi peste 2,22 milioane de clienţi, persoane fizice şi juridice. Banca are peste 4.600 de angajaţi, 300 de agenţii în toată ţara, 660 de ATM-uri, 450 de maşini multifuncţionale (MFM-uri) şi o reţea de peste 25.600 de POS-uri.

Sursa foto: Shutterstock

