Ethereum este cea mai folosită platformă blockchain și unul dintre cei mai importanți jucători pe zona de DeFi(aplicații financiare dezvoltate pe blockchain ce, spre deosebire de industria financiară tradițională, funcționează fără intermediari).



Posesorii de criptomonede, de cele mai multe ori, operează pe mai multe blockchain-uri, motiv pentru care au fost create ceea ce pot fi descrise ca niște ”poduri” între blockchain-uri, ce permit tranzacționarea de active digitale între ele. Un astfel de pod este și Wormhole, ținta atacului estimat de analiștii din piața criptomonedelor la peste 320 de milioane de dolari, conform CNBC.com.



El reprezenta puntea dintre blockchain-urile Solana și Ethereum, prin intermediul căreia erau trimise token-uri și NFT-uri. Un potențial incident privind Wormhole a fost confirmat de către dezvoltatorii care reprezintă platforma printr-un mesaj pe Twitter.

‼️ The wormhole network is down for maintenance as we look into a potential exploit.



📢 We will provide updates here as soon as we have them.



🙏 Thank you for your patience.— Wormhole🌪 (@wormholecrypto) February 2, 2022