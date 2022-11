Cum poți economisi atunci când faci cumpărături. Funcția prin care salvezi bani când faci tranzacții cu cardul

Raiffeisen Bank a lansat SavingBox, o functionalitate nouă în Smart Mobile, cu ajutorul căreia clienții pot economisi atunci când fac cumpărături. SavingBox este disponibil în aplicația de Mobile Banking și dă posibiliatea clienților băncii să economisească un procent din fiecare plată efectuată cu cardul de debit.

SavingBox este un serviciu gratuit, care le permite clienților crearea unui fond de rezerva, punând bani deoparte într-un cont de economii in lei, la care clientul are acces oricând și primește o dobânda avantajoasă, de până la 4% pe an.

Cu noua funcție SavingBox, clienții au posibilitatea de a alege cât să economisească automat, selectând un procent de 1%, 3%, 5% sau 10% din valoarea fiecărei plăți cu cardul de debit. Totodată, pot stabili opțional și o sumă maximă. O dată activat SavingBox, la fiecare plată cu cardul de debit în lei, suma calculată în funcție de opțiunile selectate, va fi transferată automat din contul curent în contul de economii în lei.

În cazul în care clientul nu are deja un cont de economii deschis, activarea SavingBox presupune implicit și deschiderea unui astfel de cont în care se vor acumula sumele economisite, pe măsură ce se utilizează cardul de debit.

Atât deschiderea, administrarea cât și închiderea opțiunii SavingBox și a contului de economii în lei, pot fi dăcute direct din aplicatia Smart Mobile si fără costuri.

Raiffeisen Bank activează de 25 de ani pe piața bancară din România.

