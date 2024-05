Crește salariul minim al angajaților din bănci: leafă minimă de 4.500 lei brut

Angajații băncilor din România vor avea noi drepturi începând din luna iunie: un salariu minim brut superior celui la nivel național, cât și acordarea de plăți compensatorii, dar si noi prevederi privind egalitatea de șanse și interzicerea hărțuirii. Conform unui anunț anterior, salariul minim garantat angajaților din industria bancară va fi de 4.100 de lei brut din iunie 2024, urmând să crească, ulterior, la 4.500 de lei brut.

Consiliul Patronatelor Bancare din România și federațiile sindicale ale sectorului bancar anunță înregistrarea noului Contract de Munca. Prezentul contract prevede creșteri, în două tranșe, începând cu luna iunie a acestui an, ale salariulului minim brut superior celui la nivel național, cât și acordarea de plăti compensatorii, dar si noi prevederi privind egalitatea de sanse si interzicerea hărțuirii. Contractul colectiv de munca semnat astazi nu înlocuieste contractele colective semnate la nivel de unitati bancare, ci asigura un set minimal de beneficii privind protectia salariatilor din mai multe banci.

Pentru început, noul contract colectiv de munca va fi aplicabil doar salariaților băncilor membre CPBR, anume Banca Comerciala Romana (BCR), BRD-Groupe Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank si UniCredit Bank, la fel ca și cele două contracte colective precedente negociate la nivel de sector dar aplicabile la nivel de grup de unitati.

Cele cinci banci membre CPBR angajeaza circa jumatate din numarul lucratorilor din sectorul bancar din România. Federatia sindicala FSIF are printre membrii sai sindicate la nivel de unitate din BCR, BRD-GSG si UniCredit Bank, in timp ce federatia sindicala FSAB are sindicatul Raiffeisen Bank ca membru care e reprezentat si la nivel de parte patronala in CPBR.

Toți angajații din bănci vor avea un salariu de minim 4.500 de lei brut

Astăzi s-a celebrat înregistrarea la Ministerul Muncii a unui nou Contract Colectiv de Muncă în domeniul bancar. Importanța acestuia este dată de faptul că Federația Sindicatelor din Industria Financiară (FSIF) cere aplicarea acestui Contract pentru toți salariații din sistemul bancar.

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social a stabilit noi premise si obligatii pentru dialogul social la nivel sectorial. Unul dintre obiectivele acesteia a fost acela de a incuraja dezvoltarea miscarii sindicale in acord cu recomandarile Organizatiei Internationale a Muncii, cu scopul cresterii numarului de contracte colective de munca si implicit a gradului de protectie a drepturilor salariatilor.

Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci din România a anunțat în trecut că a semnat contractul colectiv de muncă de la nivelul sectorului bancar prin care s-a stabilit că salariul minim garantat angajaților din industria bancară va fi de 4.100 de lei brut din iunie 2024, urmând să crească, ulterior, la 4.500 de lei.

