Probleme la Facebook, WhatsApp și Instagram. Din ce cauze nu mai merg rețelele sociale

Utilizatorii din întreaga lume se confruntă acum cu probleme la Facebook, WhatsApp și Instagram. Toate platformele deținute de Facebook nu mai funcționează în acest moment, fiind o problemă care durează deja de mai bine de 30 de minute. Este cea mai mai întrerupere de până acum la Facebook, WhatsApp, Instagram, dar și Messenger.

La conectarea pe Facebook, mesajul este "This site can't be reached. Check if there is a typo in ro-ro.facebook.com. If spelling is correct, try running Windows Network Diagnostics". Acelaşi mesaj apare şi la încercarea de conectare pe Instagram.

Pe toate cele trei platforme, principalele probleme înregistrate sunt legate de reîmprospătarea și încărcarea site-urilor.

Pe Instagramul unor persoane apare un mesaj care spune „Nu s-a putut reîmprospăta feedul”.

Din ce cauză există probleme la Probleme la Facebook, WhatsApp și Instagram

Când navigați la aceste site-uri web, cum sunt Facebook, WhatsApp, Instagram sau Messenger, va apărea o eroare de server. La Instagram arată o „eroare de server 5xx”, care indică faptul că aceasta este o problemă cu serverele Facebook. De asemenea, utilizatorii nu pot trimite mesaje sau încărca conținut nou pe aplicațiile mobile pentru aceste platforme. Chiar și Oculus, platforma de realitate virtuală a Facebook, se confruntă cu întreruperi, potrivit unui tweet postat de platformă.

Se pare că întreruperea este cauzată de un DNS (server de nume de domeniu) care a eșuat. Aceasta este structura de denumire care formează infrastructura web. Deci, dacă încercați să navigați la facebook.com chiar în acest moment, internetul nu va ști unde să găsească facebook.com.

Sursa foto: Pexels

