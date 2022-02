Alina Stan, YOXO: Pentru 2022 ne concentrăm pe noi funcționalități și oferte pentru utilizatori

Lansat la debutul pandemiei de operatorul telecom Orange, YOXO este un abonament de mobil exclusiv digital, administrat în întregime prin intermediul unei aplicații mobile. Am stat de vorbă cu Alina Stan, Lead & Product Owner în cadrul YOXO, despre cum a fost primit produsul în piață și care sunt planurile pentru anul 2022.

Reprezentanta YOXO povestește că produsul s-a născut în urma unui proces de analiză realizat alături de clienții cu profil digital, pentru a înțelege mai bine ce nevoi au de la produsele și serviciile pe care le folosesc online și, mai ales, cum își doresc transformată relația cu operatorul lor de telefonie mobilă.

„Am vrut ca acest produs să nu semene cu niciun altul de pe piață, atât în ceea ce privește beneficiile pe care le oferă, cât și în ceea ce privește felul în care îl comunicăm. Am testat mai multe variante ale lui YOXO, am scos și am adăugat funcționalități, am depus eforturi pentru ca experiența de folosire a aplicației să fie cât mai simplă, dar nu simplistă, am testat concepte și idei în echipa extinsă, cu prietenii, cu comunitatea pe care o avem alături”, precizează Alina Stan pentru wall-street.ro.

Încă de la început, planul de comunicare a fost gândit pentru a explica serviciul cât se poate de simplu și de clar. Cei care vor să vadă gratuit cum funcționează produsul o pot face prin intermediul programului „Invită un prieten”.

„Provocarea a venit din nevoia de a explica că YOXO are beneficiile unui abonament clasic, dar fără constrângerile care vin la pachet cu acesta și oferă avantajele pe care utilizatorii le au de la o cartelă pre-pay, însă fără limitările cartelelor pre-plătite”, adaugă Stan.

Abonamentul este gândit în așa fel încât să fie administrat 100% din aplicație, de unde poate fi reconfigurat lună de lună în funcție de nevoile pe care clienții le au. El poate fi folosit atât de către cei care au deja un număr de telefon Orange, abonament sau cartelă PrePay, cât și de către clienții altor rețele care aleg să se porteze printr-un proces complet digital.

”Relevanța serviciului pentru utilizatori se vede din răspunsurile primite de la aceștia, pentru că 95% din abonați au spus că sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de flexibilitatea și capacitățile de care dispune YOXO, iar 81% din utilizatori declară că sunt mai mulțumiți de YOXO decât de orice alt serviciu de telecomunicații folosit până în prezent”, precizează reprezentanta YOXO.

Cei mai mulți utilizatori YOXO, conform datelor analizate de la lansare până în prezent, aleg planul tarifar cu minute și SMS-uri nelimitate la nivel național și 50GB de Internet. Apoi, pe locul doi, se situează utilizatorii care au ales opțiunea cu 150GB de Internet, ce include și Internet în roaming.

”Totodată, observăm cum clienții YOXO profită de flexibilitatea pe care o oferă YOXO și schimbă frecvent planul de GB în funcție de nevoile lor lunare. Dacă într-o lună știi ca ai nevoie de roaming, iți iei planul de 150GB și revii la alt plan în următoarea lună, cand nevoile tale se schimbă”, adaugă Alina Stan.

Începând cu luna septembrie a anului 2021, abonamentul poate fi activat prin intermediul opțiunii eSIM, tehnologie ce permite conectarea dispozitivelor mobile la rețeaua GSM fără a mai fi necesară o cartelă SIM fizică. Această funcționalitate poate fi accesată doar de utilizatorii ale căror smartphone-uri sunt compatibile eSIM.

”De la lansarea din septembrie și pană în prezent, numărul celor care optează pentru eSIM crește considerabil. Într-adevăr, numărul terminalelor compatibile a crescut, dar și soluția implementată în YOXO este una ce susține apetitul clienților pentru „fast and easy”. La YOXO nu este nevoie de scanare de QR code, ci profilul se instalează automat pe telefon, atât timp cât acesta este unul compatibil”, adaugă Alina Stan.

În 2022, echipa YOXO își propune să dezvolte experiența utilizatorilor atât din punct de vedere al funcționalități cât și al ofertelor.

”Pentru 2022 ne propunem sa ne concentram pe îmbogățirea experienței YOXO în primul rând pentru clienții YOXO deja activi, atât din punct de vedere funcționalități ale aplicației, cât și oferte avantajoase”, precizează Stan.

