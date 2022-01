Samsung prezintă gama de televizoare din 2022: cum arată și ce specificații au

Samsung Electronics a prezentat cele mai noi televizoare Micro LED, Neo QLED și Lifestyle, înaintea evenimentului Consumer Electronics Show 2022, ce va avea loc în perioada 5-8 ianuarie.

Noile televizoare vin cu îmbunătățiri în ceea ce privește calitatea imaginii și a sunetului, mai multe opțiuni de dimensiune a ecranului, accesorii personalizabile și o interfață îmbunătățită. Reprezentanții companiei precizează că ecranele din 2022 aduc la viață viziunea ”Screens Everywhere, Screens for all„, datorită imaginilor realiste, sunetului imersiv și experiențelor hiper-personalizate.

Televizoare noi Samsung: Micro LED 2022

Calitatea imaginii oferită de Micro LED este datorată de cele 25 de milioane de LED-uri de dimensiuni micrometrice care produc în mod individual lumină și culoare, oferind culori vibrante și un nivel crescut de claritate și contrast. La CES 2022, Samsung prezintă Micro LED în trei dimensiuni diferite - 110”,101” și 89”.

Micro LED permite adâncimea în tonuri de gri de 20 de biți, ceea ce înseamnă că modelele MICRO LED arată fiecare detaliu dintr-o scenă, oferind un control ridical cu peste 1 milion de trepte de luminozitate și niveluri de culoare. De asemenea, oferă 100% din gama de culori DCI și Adobe RGB. Raportul ecran-corp al Micro LED este de 99,99%.

MICRO LED vine cu caracteristici îmbunătățite de utilizare și personalizare.

Art Mode oferă utilizatorilor șansa să-și transforme orice cameră într-o galerie de artă, deoarece pot selecta și afișa lucrările lor de artă preferate sau fotografie digitală. MICRO LED 2022 vine și cu două piese media exclusive de la renumitul artist și designer Refik Anadol.

Multi View permite utilizatorilor să vadă conținut din patru surse diferite simultan – de la oricare sau de la toate cele patru porturi HDMI – la rezoluție 4K și până la 120 fps.

Dolby Atmos oferă o experiență audio imersivă, datorită difuzoarelor din partea de sus, din laterale și cele inferioare pentru un sunet multidimensional

Gama Neo QLED, cu procesor Neo Quantum și Dynamic Sound

Procesorul Neo Quantum din acest an introduce cartografierea avansată a contrastului cu BLU (unitate de iluminare din spate), crescând ajustarea nivelului de luminozitate de la 12 la 14 biți pentru un control mai bun al sursei de lumină – LED-urile Quantum Mini. Acest lucru permite televizorului să-și controleze iluminarea în 16.384 de trepte, de patru ori față de 4.096 de trepte anterioare.

Noua tehnologie Shape Adaptive Light folosește procesorul Neo Quantum pentru a analiza liniile, formele și suprafețele pentru a controla forma luminii de la LED-urile Quantum Mini, sporind luminozitatea și acuratețea tuturor formelor de pe ecran. Rezultatul este calitatea conținutului HDR pe ecran.

Gama Samsung Neo QLED 2022 include, de asemenea, Real Depth Enhancer, un algoritm de calitate a imaginii multi-inteligent. Acest progres tehnologic creează un sentiment de realism și acuratețe prin determinarea și procesarea unui obiect de pe ecran, separat de fundalul său, pentru a crea adâncimea necesară.

În plus, gama Samsung Neo QLED 2022 oferă modul EyeComfort, care ajustează automat luminozitatea și tonul ecranului datorită unui senzor de lumină încorporat și a informațiilor despre apus/răsărit. Pe măsură ce lumina ambientală se schimbă, ecranul va reduce treptat cantitatea de lumină și va oferi tonuri mai calde, ajustând nivelul luminii albastre în consecință. Acest lucru permite o experiență de vizionare mai confortabilă pe timp de noapte prin reducerea luminii albastre, care poate afecta calitatea somnului.

Specificațiile în ceea ce privește sunetul pe noua gamă Neo QLED primesc, de asemenea, o actualizare majoră. Bazându-se pe OTS (Object Tracking Sound), care direcționează sunetul să se miște prin cameră împreună cu obiectul de pe ecran, produsele din 2022 vor avea OTS Pro, care încorporează difuzoare orientate vertical puternice pentru o experiență de sunet completă.

Neo QLED 2022 oferă, de asemenea, o experiență Dolby Atmos mai bună datorită adăugării noilor difuzoare de top de la Samsung. Cu difuzoare multicanal amplasate pe tot televizorul, Neo QLED oferă o experiență sonoră dinamică care urmărește acțiunile din toate colțurile.

Televizoare Lifestyle de la Samsung, lansate în 2022

Gama de televizoare Lifestyle 2022 vine cu un nou ecran mat „Matte Display” cu proprietăți anti-reflexive și anti-amprentă ce a fost aplicat pe The Frame, The Sero și The Serif.

Drept urmare, noul afișaj mat de pe televizoare Samsung Lifestyle 2022 a primit verificări de la UL (Underwriter Laboratories) pentru că este „Fără reflexii” și „Fără disconfort”.

The Frame vine în dimensiuni cuprinse între 32” și 85”.

The Serif vine, de asemenea, cu un corp cu finisaj mat care se îmbină cu ecranul ”Matte Display”, oferind același design premium. Cu adăugarea unei noi opțiuni de dimensiune, anume de 65” The Serif variază în dimensiuni, de la 43” la 65”.

The Sero oferă o experiență de vizionare optimizată cu noul său ecran mat, atât în modul vertical, cât și în cel orizontal. Noua funcție verticală Multi View duce multitaskingul la nivelul următor, permițând utilizatorilor să vizualizeze simultan conținut diferit în partea de sus și de jos a ecranului sau să caute informații online în timp ce urmăresc ceva.



Televizoarele smart Samsung 2022 vin cu un nou Smart Hub care oferă acum curatorierea conținutului și descoperirea de conținut nou, pe baza preferințelor utilizatorilor. Noul Smart Hub va ghida utilizatorii către conținutul lor preferat și îi va ajuta să descopere ceva nou, irosind astfel mai puțin timp. Bara laterală din Smart Hub permite tranziția între categorii – Media, Joc (Gaming Hub) și Ambient – permițându-le acestora să se concentreze pe diverse activități de acasă.

Gaming Hub: Samsung Gaming Hub le va permite jucătorilor să descopere și să se joace jocurile pe care le iubesc prin intermediul serviciilor de streaming de jocuri. Jucătorii vor avea acces la o bibliotecă extinsă de jocuri datorită parteneriatelor dintre Samsung și liderii din industrie – NVIDIA GeForce Now, Stadia și Utomik – acesta fiind doar începutul. *disponibilitatea serviciilor poate varia in functie de regiune.

Watch together: Noua aplicație permite utilizatorilor să intre în apeluri video cu prietenii și familia în timp ce urmăresc emisiunile și filmele lor preferate.

Platforma NFT: Această aplicație oferă o platformă intuitivă, integrată pentru descoperirea, cumpărarea și comercializarea operelor de artă digitale prin MICRO LED, Neo QLED și The Frame.

Calibrare inteligentă (Smart Calibration): Această functie permite utilizatorilor să ajusteze setările pentru calitatea optimă a imaginii. Modul de bază oferă o modalitate rapidă și ușoară de calibrare a ecranelor în 30 de secunde, în timp ce modul Profesional optimizează ecranele pentru o calitate impecabilă a imaginii în aproximativ 10 minute.

Opțiuni extinse de accesorii, personalizate în funcție de nevoile și gusturile utilizatorilor

Modelele din 2022 vin și cu accesorii care pot fi achiziționate, pentru o experiență de utilizare completă. Suportul de perete cu rotație automată de perete (Auto Rotating Wall Mount) extinde experiența de vizualizare verticală de pe The Sero, permițând utilizatorilor să se bucure de vizionarea mobilă prin rotirea automată a ecranelor.

Produsele din 2022 vor suporta o interfață verticală, inclusiv Smart Hub, și vor oferi o funcție verticală Multi View. Aceasta va oferi aplicații precum YouTube și TikTok, precum și posibilitatea de mirroring și casting în modul vertical. În cele din urmă, functiile de lifestyle, precum Ambient Mode+ și Art Mode, sunt disponibile și în modul vertical.

Noul buton de rotație de pe telecomandă permite utilizatorilor să rotească cu ușurință ecranul.

În plus, cu opțiuni extinse de rame pentru The Frame și suporturi de perete subțiri pentru toate televizoarele, există posibilități nesfârșite de personalizare pe noua gamă Samsung 2022.

Noul Soundbar lansat de Samsung

Gama de soundbar-uri 2022 primește îmbunătățiri tehnologice pentru a oferi o experiență audio imersivă, tridimensională. Q Symphony, experiența de sunet surround Samsung, care permite televizoarelor Neo QLED și soundbar-urilor Samsung să lucreze împreună, a fost îmbunătățită.

Acest lucru permite soundbar-ului și difuzoarelor televizorului să funcționeze împreună cu toate difuzoarele de pe televizoare, inclusiv difuzoarele canalelor de sus, oferind o experiență sonoră puternică, completă.

Gama de soundbar-uri Samsung 2022 vine și cu conectivitate wireless Dolby Atmos, o conexiune wireless Smart TV-soundbar în care atât ecranul, cât și difuzoarele soundbar-ului oferă o experiență audio fără cabluri care să distragă atenția.

În plus, soundbar-ul HW-S800B Ultra Slim resetează standardul din categoria soundbar-urilor slim, oferind un bas puternic într-o formă compactă prin integrarea tehnologiei radiatorului pasiv in subwoofer-ul său. Cu difuzoare de top, noul soundbar slim oferă un sunet puternic la doar 1,6 inci adâncime.

„Rolul ecranului s-a schimbat dramatic în ultimii ani, odată cu progresele tehnologice și felul în care este distribuit conținutul de tip entertainment. Cu noua noastră gamă de produse, oferim clienților o experiență video și audio complet imersivă, care poate fi personalizată în funcție de nevoile lor. Indiferent dacă sunteți un pasionat de filme, un iubitor de televiziune, un jucător sau chiar un pasionat de artă, Samsung are produsul ideal, care vă va îmbunătăți timpul petrecut în fața ecranului”, a declarat Simon Sung, Vicepreședinte Executiv și Șef al echipei de vânzări și marketing din cadrul Visual Display Business, Samsung.

