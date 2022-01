Samsung Electronics Co., Ltd. a anunțat lansarea noului videoproiector portabil și dispozitiv pentru divertisment, The Freestyle, în contextul CES 2022.

Destinat generației Z și milenialilor, Freestyle este un videoproiector, o boxă inteligentă și un dispozitiv de iluminare ambientală, toate încorporate într-un singur dispozitiv. Când vine vorba de portabilitate, Freestyle cântărește 830 de grame, permițând ca orice spațiu să poată fi schimbat într-un ecran. Spre deosebire de videoproiectoarele convenționale, sub formă de cutie, Freestyle are un suport versatil ce permite rotirea până la 180 de grade, permițând utilizatorilor să urmărească videoclipuri oriunde - acesta putând fi așezat pe masă, podea, perete sau chiar tavan - fără a fi necesar un ecran separat.

The Freestyle vine cu funcții de auto-keystone și auto-leveling, ce reprezintă tehnologia de vârf din industrie. Caracteristicile permit dispozitivului să-și ajusteze automat ecranul la orice suprafață, în orice unghi, oferind de fiecare dată o imagine proporțională. În plus, funcția de focalizare automată îi permite lui Freestyle să afișeze o imagine clară pe orice suprafață, în orice unghi, până la 100 de inci în dimensiune. De asemenea, Freestyle are în componență un radiator dublu care permite un bass clar și profund, fără distorsiuni, și capacitatea sa de a reda sunetul la 360 ​​de grade, conform precizărilor oferite de reprezentanții companiei.

În ceea ce privește alimentarea, The Freestyle este compatibil cu baterii externe care acceptă USB-PD și ieșire de 50 W/20 V. The Freestyle funcționează de asemenea și atunci când este conectat la o priză standard E26, fără a fi nevoie de cablare suplimentară, pe lângă compatibilitatea cu opțiunea clasică a prizei de perete.

Atunci când nu este folosit ca proiector pentru a transmite conținut, The Freestyle oferă, de asemenea, un efect de iluminare ambientală datorită funcției „ambient mode” și capacului translucid al obiectivului. The Freestyle este, de asemenea, o boxă inteligentă, care analizează muzica pentru a asocia efecte vizuale care pot fi proiectate pe perete, podele și oriunde altundeva.

The Freestyle oferă funcțiile Smart TV disponibile pe televizoarele inteligente Samsung, cu servicii de streaming încorporate și funcții de mirroring și casting compatibile atât cu dispozitivele mobile Android, cât și cu iOS. Este certificat de către principalii parteneri OTT la nivel mondial. El include și control vocal în câmp îndepărtat, permițând utilizatorilor să aleagă asistenții vocali preferați atunci când folosesc dispozitivul fără mâini.

The Freestyle va fi prezentat în timpul CES 2022 în perioada 5 - 7 ianuarie și va fi disponibil pentru precomandă online pe piața din SUA pe 4 ianuarie, iar disponibilitatea se va extinde pe alte piețe globale în următoarele luni.

Samsung accelerează adoptarea Connected Living prin integrarea tehnologiei SmartThings în dispozitivele Samsung

Samsung SmartThings, principala tehnologie care permite o viață conectată și conduce spre un viitor IoT, a dezvăluit detalii suplimentare despre integrarea software-ului SmartThings Hub în anumite produse selectate Samsung 2022, de la televizoarele și monitoarele inteligente, până la frigiderele Family Hub de la Samsung. Dezvăluită la CES 2022, încorporarea software-ului SmartThings Hub permite conectivitate și control fără întreruperi, poziționând produsele Samsung în centrul de comandă al casei moderne.

Integrarea SmartThings Hub le permite utilizatorilor să profite la maximum de dispozitivele lor Samsung utilizând diverse protocoale de comunicare pentru o casă inteligentă. Pe lângă Matter, software-ul încorporat va suporta conexiunea prin Wi-Fi sau Ethernet, ceea ce va permite comunicarea între o gamă largă de dispozitive inteligente. Conectivitatea suplimentară la dispozitivele Zigbee va fi posibilă și printr-un accesoriu USB opțional.

Despre autor Armand s-a alăturat echipei Wall-street.ro în anul 2016, an în care a și finalizat cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion . De-a lungul timpului a acoperit domenii precum FinTech, Finanțe-Bănci și Fiscalitate. A pus umărul timp de patru ani la consolidarea proiectului Future Banking , dedicat industriilor FinTech și digital banking, din poziția de Head of Growth. Tot în cadrul aceluiași proiect a dat startul emisiunii FinTech Friday,... Mai multe articole scrise de Armand Iliescu »

