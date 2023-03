O firmă românească de IT, în topul FT al companiilor europene cu cea mai mare creștere

Wave Studio a fost inclusă în clasamentul FT 1000 pe 2023, prezentat anual de Financial Times și Statista. În clasament sunt desemnate companiile cu cea mai rapidă creștere din Europa, având în vedere rezultatele financiare între 2018 și 2021.

Wave Studio este companie de tehnologie specializată în dezvoltarea și publicarea de aplicații mobile în categoria Instrumente și Personalizare, Este al doilea an consecutiv în care studioul din România este inclus în acest top al companiilor în dezvoltare accelerată din regiune. Cu o rată de creștere de 1400% si un CAGR de 146%, Wave Studio ocupă locul 107 în clasamentul general, locul 19 între companiile de IT și este, din nou, pe locul 1 dintre companiile românești incluse în top. Doar 4 companii autohtone au fost listate in FT 1000 pe 2023.

Anual, Financial Times - cea mai prestigioasă publicație financiară din lume - împreună cu Statista - furnizor de top de studii de piață - alcătuiesc FT 1000: un index al primelor 1000 de companii din Europa după creșterea organică. Cel mai important criteriu din metodologia de indexare în FT 1000 este reprezentat de rata de creștere anuală compusă a veniturilor (CAGR). Pentru clasamentul actual și a 7-a ediție, valoarea CAGR minimă necesară pentru eligibilitate a fost de 36.2%, ușor sub valoarea de referința a topului din 2022, de 36.5%. Printr-o analiză complexă, FT 1000 reușeste să ofere o imagine de ansamblu temeinică a progresului companiilor din diferite domenii de activitate. Mai multe informații despre procesul de selecție se pot găsi pe pagina dedicată clasamentului curent aici.

Studioul românesc dezvoltă aplicații proprii pentru sistemele Android și iOS, pe care le publică și promovează publicului din toată lumea, având peste 220 milioane de descărcări, cu cei mai mulți utilizatori în India, Brazilia, SUA, Mexic și Indonezia. Și în 2022, la fel ca în anul anterior, Wave Studio a fost în top 3 dezvoltatori la nivel de descărcări pe întreg magazinul Google Play în categoria de Personalizare.

Cele mai populare aplicații din portofoliul Wave Studio sunt Wave Live Wallpapers și Wave Keyboard, fiecare având peste 30 milioane de descărcări. Recent, compania a lansat Wavesome AI, o aplicație de artă vizuală generată prin intermediul inteligenței artificiale, cu care își propune să cucerească din nou publicul din întreaga lume.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: