Boom-ul bitcoin din 2020 și până în acest an i-a uimit pe mulți șceptici de potențialele câștiguri, ignorând și posibilele dezavantaje. Acesta nu este însă cazul lui Bill Gates, care, în timpul unei discuții, a explicat de ce criptomoneda, chiar și virtuală, poate afecta planeta și mediul înconjurător, potrivit publicației americană Entrepreneur.

În timpul unui interviu acordat pentru The New York Times, cofondatorul Microsoft a evidențiat impactul negativ pe care bitcoin îl are asupra mediului înconjurător.

„Bitcoin folosește mai multă energie electrică pe tranzacție decât orice altă metodă cunoscută omenirii”, a declarat Gates, adăugând că „nu este un subiect foarte discutat în ceea ce privește climatic important”.

Miliardarul a clarificat că, dacă moneda electronică ar fi generată din surse de energie ecologice, s-ar răzgândi și ar investi în ea.

Filantropul este, de asemenea, unul dintre marii promotori ai agendei climatice. În timpul unei discuții pe rețeaua socială Clubhouse, el și-a dezvăluit planurile de a crea un instrument financiar digital mai prietenos cu mediul înconjurător.

Cât de dăunător este bitcoin?

Studiile indică faptul că emisiile anuale de carbon din electricitatea generată pentru extragerea și procesarea bitcoin sunt echivalente cu cantitatea emisă de Noua Zeelandă sau Argentina.

Publicația The New York Times a indicat că există încă dezacorduri cu privire la cât de mare este amprenta de carbon a criptomonedelor, „dar nimeni nu contestă că este mare”. De asemenea, din cauza modului în care funcționează industria, cu cât bitcoin devine mai popular, cu atât amprenta sa de carbon este mai mare.

În prezent, prețul Bitcoin se situează în jurul valorii de 56.000 de dolari pe unitate și are un capital de piață de 1,06 trilioane de dolari.

