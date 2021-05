Primul aeroport din lume care controlează traficul aerian de la distanță

Un turn înalt de 50 de metri, complet digital, a fost construit la aeroport, având 14 camere de înaltă definiție și două camere capabile de panoramare, înclinare și zoom, scrie metro.co.uk.

Un flux live de imagini și audio de la aerodrom, plus informații radar, sunt transmise printr-o rețea subterană de fibră optică către o cameră de control din baza Swanwick a furnizorului de control al traficului aerian Nats, unde sunt afișate pe cele 14 ecrane.

Imaginea panoramică în mișcare poate fi suprapusă cu date precum indicatoarele de apel ale aeronavelor, altitudinea și viteza, precum și cu informațiile meteo. În mod tradițional, controlorii de trafic aerian stau într-un turn cu vedere la pistă.

Directorul aeroportului a precizat că sistemul digital va împiedica cu mai multă precizie un eventual accident pe pistă.

”Sistemul îmbunătățește capacitatea controlorului de a accesa informații și de a preveni anumite situații neplăcute. În plus, acesta este viitorul. Cât despre atacuri cibernetice, sistemul este bine pus la punct, fiind dificil de spart”, a spus Jonathan Astill, directorul aeroportului.

Autoritățile britanice sunt de părere că noua tehnologie îi va putea ajuta cu zborurile care, până acum, erau amânate sau anulate din cauza lipsei de vizibilitate. Sistemul digital de la aeroport a fost dezvoltat de Saab Digital Air Traffic Solutions și a fost testat în aeroporturile suedeze. Construcția turnului a fost finalizată în 2019, fiind pus în funcțiune la începutul anului. Deși este pandemie, iar activitatea aeroportului este redusă, autoritățile susțin că sistemul va funcționa și când zborurile vor la capacitate maximă.

