Musk: companiile aleargă după cipuri precum oamenii după hârtie igienică la începutul pandemiei

”Cea mai mare dificultate este pentru lanțul de aprovizionare, în mod deosebit când vine vorba despre cipurile de tip microcontroller. Nu am mai văzut niciodată așa ceva!”, a scris CEO-ul Tesla, pe Twitter, citat de Bloomberg.

”Seceta” de cipuri înregistrată la nivel global de la startul pandemiei a lovit profitul Tesla în primul trimestru din acest an, fiind totodată cea mai mare problemă pentru lanțul de aprovizionare al producătorului auto american.

Our biggest challenge is supply chain, especially microcontroller chips. Never seen anything like it.

Fear of running out is causing every company to overorder – like the toilet paper shortage, but at epic scale.

That said, it’s obv not a long-term issue.