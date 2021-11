Nu mică le-a fost surprinderea de faptul că această profeție nu s-a adeverit, iar ei au așteptat în zadar pe străzile din Dallas, scrie Digi24.

Profeția celor de Qanon în care au crezut sute de adepți spunea că miercuri, la ora 11:55, președinte american John Fitzgerald Kennedy, asasinat, în 1963, și fiul său, JFK Jr. și el decedat de peste 20 de ani, ar fi urmat să apară pe pământ pentru a-l proclama pe Donald Trump președinte, acesta urmând să-și înceapă un al doilea mandat în fruntea SUA. Informația a fost, în mod evident, una eronată.

JUST IN: There is a massive crowd of QAnon believers right now at Dealey Plaza in downtown Dallas who believe that JFK Jr. didn't actually die in 1999 and he will reveal himself today as a Trump supporter. (h/t @stevanzetti) pic.twitter.com/cedvPfkhjn