5 invenții care au schimbat anul 2021

An de an apar tot mai multe invenții care ne schimbă viața și ne îmbunătățesc traiul. 2021 a fost un an marcat de o multitudine de invenții, pe care celebra revistă Time le-a inclus într-un top care cuprinde 100 astfel de descoperiri, din diverse domenii de activitate. Printre acestea se numără și vaccinurile împotriva SARS-CoV-2, care au ferit omenirea de una din cele mai mari pandemii din toate câte câte au existat, când nu se întrevedea nicio luminiță la capătul tunelului. Vă prezentăm în cele ce urmează cinci din aceste invenții care au schimbat fața acestui an.