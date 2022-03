România sprijină integrarea Ucrainei, precum și a Republicii Moldova și Georgiei, în Uniunea Europeană, transmite Klaus Iohannis

România sprijină pe deplin integrarea Ucrainei, precum și a Republicii Moldova și Georgiei, în Uniunea Europeană, a transmis președintele Klaus Iohannis pe Twitter.

„România sprijină pe deplin integrarea Ucrainei, precum și a Republicii Moldova și Georgiei, în Uniunea Europeană. Locul acestor parteneri ai UE este în intriorul familiei europene, iar România va face tot posibilul pentru ca acest lucru să devină realitate.”, este postarea președintelui României.

Romania🇷🇴 fully supports the integration of Ukraine🇺🇦, as well as of the Republic of Moldova🇲🇩 and Georgia🇬🇪, with the European Union🇪🇺. The place of these partners of the EU is within the European family, and Romania will do its best for this to become reality.— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) March 1, 2022