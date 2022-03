Aproximativ 70 de japonezi s-au oferit voluntari să lupte împotriva Rusiei

Câteva zeci de japonezi au răspuns la un apel ucrainean pentru voluntari străini care să lupte împotriva invaziei Rusiei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut formarea unei "legiuni internaţionale", ceea ce a determinat zeci de persoane din Statele Unite şi Canada să se ofere voluntari, scrie Agerpres.ro.

Începând de marţi, 70 de japonezi - dintre care 50 de foşti membri ai Forţelor de Autoapărare ale Japoniei şi doi veterani ai Legiunii Străine franceze - au depus cereri pentru a deveni voluntari, a scris cotidianul Mainichi Shimbun, citând o companie din Tokyo care se ocupă de voluntari.

Un purtător de cuvânt al Ambasadei Ucrainei în Japonia a recunoscut că a primit apeluri de la persoane "care doresc să lupte pentru Ucraina", dar a spus că nu ştie nimic mai mult despre voluntari.

Într-o postare pe reţelele de socializare din 28 februarie, ambasada a mulţumit japonezilor pentru numeroasele lor solicitări de informaţii despre voluntariat, dar a adăugat o precizare.

''Orice candidat trebuie să aibă experienţă în cadrul Forţelor de Autoapărare ale Japoniei sau să fi urmat o pregătire specializată'', se precizează în anunţ.

Într-o nouă postare pe Twitter publicată miercuri, Ambasada Ucrainei în Japonia a precizat că se caută voluntari cu experienţă în domeniul medical, IT, comunicaţii sau în lupta împotriva incendiilor. Nu a fost clar dacă posturile de voluntari sunt la distanţă sau dacă implică deplasări în Ucraina.

Japonia le-a transmis cetăţenilor săi să renunţe la călătoriile în Ucraina din orice motiv, avertisment reiterat miercuri de secretarul-şef al cabinetului, Hirokazu Matsuno, care a declarat că era la curent cu informaţiile despre voluntari.

''Ministerul japonez de Externe a emis un avertisment de evacuare pentru toţi cei aflaţi în Ucraina şi dorim ca oamenii să oprească orice călătorie în Ucraina, indiferent de scopul vizitei'', a declarat el într-o conferinţă de presă.

''Comunicăm cu Ambasada Ucrainei în Japonia şi am subliniat că este în vigoare un aviz de evacuare''.

Sursa foto: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/ Facebook

