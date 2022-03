Josep Borrell: Acesta este războiul lui Putin şi Putin trebuie să-l oprească

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politică de securitate, Josep Borrell, i-a cerut preşedintelui rus Vladimir Putin să oprească loviturile orbeşti şi bombardamentele asupra Ucrainei.

"Acesta este războiul lui Putin şi Putin trebuie să-l oprească", a declarat presei Borrell la Bruxelles înaintea unei reuniuni extraordinare a Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene pentru a discuta despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, la care au participat şi secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, ministrul afacerilor externe al Canadei, Mélanie Joly, şi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Agerpres.ro.

Vezi AICI cele mai importante evenimente ale conflictului.

Miniştrii de externe din statele NATO, care au avut o reuniune extraordinară la Bruxelles consacrată invaziei ruse în Ucraina, s-au manifestat la sosire împotriva creării unei zone de excludere aeriană deasupra Ucrainei, solicitată de Kiev.

''O zonă de excludere aeriană ar însemna că NATO ar intra în conflict, întrucât forţele NATO sunt cele care ar implementa această zonă de excludere aeriană'', a explicat ministrul de externe ceh Jan Lipavsky.

''NATO este o organizaţie defensivă şi trebuie să ne apărăm membrii, aceasta este misiunea noastră'', a adăugat şeful diplomaţiei cehe.

Totuşi, el a confirmat că ţara sa şi altele din NATO vor continua să furnizeze Ucrainei arme pentru ca aceasta să-şi poată crea propria sa zonă de excluderea aeriană împotriva aviaţiei ruse.

Sursa foto: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/ Facebook

