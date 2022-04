Anonymous a dezvăluit datele personale a 120.000 de soldați ruși care au invadat Ucraina

Anunțul grupului a fost făcut pe Twitter, specificând faptul că aceștia ar trebui să compară în fața unui tribunal care să-i judece pentru crime de război, transmite publicația Kyiv Post.

Cu numai două zile îniainte de acest anunț, Anonymous a "spart" de asemenea aproximativ 15 GB de date ale componentei caritabile a Bisericii Ortodoxe Ruse, între acestea aflându-se 57.500 de emailuri.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked -

https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal.— Anonymous (@YourAnonNews) April 3, 2022