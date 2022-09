David Popovici a încheiat cursa de 200 de metri cu timpul de 1:46.18 min. și a câștigat fără emoții medalia de aur cu un nou record al competiției mondiale de juniori. Potrivit Federației Române de Natație, după aurul de la Mondialele de seniori, aurul de la Europenele de juniori și aurul de la Europenele de seniori, David Popovici își trece în palmares și aurul la Mondialele de juniori, întregind astfel o vară fantastică pentru el și pentru natația românească.

🇷🇴David Popovici strikes again taking the 200m Freestyle title in Lima 2022😮 #FINALima2022 pic.twitter.com/ZsgbxYFFa5— FINA (@fina1908) September 1, 2022