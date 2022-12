Poliţia a evacuat centrul comercial şi zonele din apropiere. Piaţa de Crăciun Striezelmarkt a fost de asemenea închisă.

Poliţia a refuzat să confirme informaţiile din mass-media conform cărora o persoană ar fi fost împuşcată în centrul comercial. Un purtător de cuvânt a declarat pentru DPA că situaţia este încă foarte neclară.

#BREAKING: German police say they are carrying out an operation in Dresden over suspected hostage-taking https://t.co/vnEwcIvBm0 pic.twitter.com/Vicmbkt61b— Insider News (@InsiderNewsKe) December 10, 2022