George Soros, în centrul unor noi teorii ale conspirației după absența sa de la Forumul Economic Mondial

Miliardarul a scris pe Twitter că absența sa s-a datorat faptului că a apărut ceva inevitabil în programul său, adăugând că plănuia să țină chiar și un discurs în cadrul evenimentului.

Absența lui Soros, alături de afirmații inexacte potrivit cărora nici fondatorul Forumului Economic Mondial, Klaus Schwab, nu a participat la propria conferință - a alimentat speculații nefondate pe rețelele de socializare, potrivit cărora absența lui Soros a fost premeditată pentru a evita un eveniment catastrofal.

Due to an unavoidable scheduling conflict, regrettably I cannot attend the @WEF Annual Meeting in Davos this year as I have in past years. I plan to deliver a speech in Munich on the eve of the @MunSecConf. Details to come.— George Soros (@georgesoros) January 10, 2023