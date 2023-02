Amazon ar putea avea mai mulți angajați roboți decât oameni în câțiva ani

Compania Amazon, care număra 1,6 milioane de angajați în anul 2021, ar putea avea în rândurile sale mai mulți angajați roboți decât oameni în termen de câțiva ani, conform declarațiilor șefei unei companii americane de administrare a investițiilor.

"Amazon adaugă (la forța de muncă, n.r.) aproximativ 1000 de roboți pe zi", a declarat Cathie Wood, CEO-ul companiei amintite, conform Fortune, adăugând faptul că în acest moment cifra reprezintă în jur de o treime din angajații companiei, în condițiile în care Amazon are mai mult de 500.000 de roboți implicați în diverse roluri în cadrul activităților pe care le desfășoară.

Mai mult, aceasta a adăugat faptul că, în acest ritm, până în anul 2030 Amazon ar putea avea mai mulți angajați roboți decât oameni.

Sparrow, robotul care folosește inteligența artificială pentru a identifica obiecte în depozitele companiei, este un astfel de exemplu, robotul fiind dezvăluit de companie în luna noiembrie a anului trecut.

Acesta este de altfel de mare ajutor în munca de sortare și gestionare a articolelor, brațul robotizat Sparrow folosind viziunea computerizată în acest sens.

"În munca alături de angajații noștri, Sparrow se va ocupa de sarcinile repetitive, permițându-le acestora să-și dedice timpul și energia pentru alte lucruri și crescând de asemenea nivelul de siguranță", a declarat de altfel compania într-un comunicat pe acest subiect, anul trecut.

Amazon a devenit de altfel celebră pentru eforturile pe care le face în vederea eficientizării.

Cât despre prezența roboților, în cadrul unei greve declanșate recent în Marea Britanie, unii angajații se plângeau de faptul că sunt tratați mai rău decât aceștia.

Nu în ultimul rând, Cathie Wood este de părere că această tendință va fi de mare ajutor companiei inclusiv din punct de vedere economic.

Citeste si: GALERIE FOTO | Cum arată depozitul robotizat al eMAG

"Încă de acum 10 ani, când am introdus primii roboți în facilitățile noastre, am adăugat sute de mii de oameni la forța de muncă Amazon și am creat 700 de tipuri noi de joburi", a arătat și Maya Vautier, purtător de cuvânt Amazon.

Sursa foto: Shutterstock / August Phunitiphat

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: