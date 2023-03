Separatiștii de la Tiraspol încep recrutările din rândul populației acestei așa-zise țări

Potrivit așa-zisului minister al apărării din regiunea separatistă transnistreană, următorul program de pregătire al așa-numitului contingent de pacificatori va începe la 1 martie și va dura trei luni, transmite infoprut.

Presa de la Tiraspol a scris anterior că la acest program pot participa bărbați apți pentru serviciul militar, cu vârste de până la 55 de ani.

Separatiștii mai promiteau celor care se vor înscrie la acest program bani, îmbrăcăminte, cazare și masă. De asemenea, participanții urmau să fie plătiți lunar cu câte 2800 de ruble transnistrene, adică aproximativ 3000 de lei moldovenești (aproximativ 730 lei).

Misiunea de pacificare de pe Nistru a fost constituită după semnarea, la 21 iulie 1992, de către președintele Rusiei Boris Elțin și președintele Republicii Moldova Mircea Snegur a Acordului privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat din Transnistria.

La această misiune participă contingente militare ale Rusiei, Republicii Moldova și regiunii separatiste transnistrene.

Rusia are în Republica Moldova un contingent de 1500 de militari în cadrul Grupului Operativ de Trupe Ruse (GOTR), care, prin rotație, asigură componenta rusească în misiunea de pacificare de pe Nistru și paza depozitului de muniții vechi de la Cobasna.

Recent, MAE rus a emis un comunicat în care a spus că va folosi orice mijloace pentru a apăra așa-zisa republică separatistă, despre care spune că este echivalentă cu teritoriul Federației ruse.

The Former Military Inspectorate of the Ministry of Defense of Moldova has said that the Armed Forces of Transnistria have rigged all Arms Depots within the Breakaway Region including the Cobasna Ammunition Depot with explosives so if any Military Operations begins it will cause… https://t.co/QPfUdyr1b7 pic.twitter.com/hC1i9OO88s